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Rusya ile savaşın eşiğindeki ülkeden Türkiye hamlesi!

Rusya ile savaşın eşiğinde olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Türkiye'ye gelerek kritik görüşmelerde bulunacak.

Dünya / 10 Nisan 2021 Cumartesi 09:29
Rusya ile savaşın eşiğindeki ülkeden Türkiye hamlesi!

Stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin daha derinleştirilmesi bekleniyor. 2019’da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu alan Ukrayna, ortak üretimle de ilgileniyor. 5 milyar dolar olan ikili ticarette de hedef 10 milyar dolar.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy bugün Türkiye’ye kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ukrayna lideri önceki gün Donbas bölgesinde cephe hattındaki askerlere moral ziyaretinde bulunmuştu. Zelenskiy’nin bugün 9’uncusu gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi (YDSK) ziyareti kapsamında, liderlerin savunma sektörü, serbest ticaret anlaşması (STA) ve turizm konularını ele alması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada ziyaret kapsamında ikili işbirliğinin derinleştirecek adımların ele alınacağı belirtildi.

Barış vurgusu

Açıklamada, ilgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirileceği, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacağı belirtildi. Barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası meseleler de temasların gündeminde yer alacağı kaydedilirken, görüşmelerde ayrıca, soydaş Kırım Tatarlarının hayat koşullarının iyileştirilmesine yönelik ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Türk SİHA'larını kullanıyorlar

Görüşmede, Ukrayna’nın yoğun ilgi gösterdiği Türk SİHA teknolojisinin de masada önemli yer tutması bekleniyor. Ukrayna, Türkiye’den 2019’da 6 Bayraktar TB2 İHA ve 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı. Ukrayna, TB2 SİHA’larının Ukrayna’da ortak üretimiyle ilgilendiklerini, Ukrayna ordusunun 48 ortak üretim SİHA satın almayı planladığını da geçen sene bildirdi. Ukrayna’nın son dönemde Türkiye’den satın aldığı SİHA’ları aktif devriye görevinde kullandığı biliniyor.

Deniz ve havada işbirliği

Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki Okean tersanesinde üretileceği açıklanmış, ilk korvetin Türkiye’de diğerlerinin Ukrayna’da üretilmesi bekleniyor. Ukrayna da deneme aşamasında olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı için motor tedarik ediyor. Ukrayna uçak firması Antonov ile AN-178 uçağının ortak üretimi iki ülke arasındaki güncel konular arasında yer alıyor.

10 milyar dolarlık hedef

İki liderin görüşmesinde 5 milyar doalr seviyesinde bulunan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkması için yapılacak çalışmaların da ele alımacağı kaydediliyor. Erdoğan ve Zelenskiy, 5 milyar dolar olan ticaret hacmi için 10 milyar dolar hedefini koymuş, bu kapsamda liderler 2012’den beri süren STA görüşmelerinin bu sene sonuçlandırılması talimatını vermişti. Eylül 2020’de Ukrayna ve Türkiye arasında tekrar ivme kazanan STA görüşmeleri sürüyor.

Turizm ise ülkeler arasındaki bir diğer önemli kalem. Ukrayna’dan Türkiye’ye 2019’da 1 milyon 547 bin turist gitmiş, 300 bin kişi de Türkiye’den Ukrayna’ya gelerek rekor kırmıştı. 2020’de salgına rağmen 1 milyon Ukraynalı turist Türkiye’yi ziyaret etti.

Kremlin'den tehdit

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da yeniden bir iç savaşın başlayacağına dair endişeleri olduğunu belirterek böyle bir durumun, Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturacağını iddia etti. Ukrayna’nın Donbas’taki krizin çözümünü tamamen askeri yoldan çözme fikrine sahip olduğunu iddia eden Peskov, “Kremlin’de, Ukrayna’da iç savaşın yeniden başlayacağına dair endişe var ve eğer bizim sınırlarımızda iç savaş ve geniş çaplı çatışmalar yeniden başlarsa bu, Rusya’nın güvenliği için tehdit oluşturacaktır. Bu durumun gelişmesinin dinamikleri ve Ukrayna tarafının davranışlarının dinamikleri potansiyel silahlı çatışmaların yeniden başlaması tehlikesini oluşturuyor.” dedi.

Ukrayna

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