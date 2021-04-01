Sınırda 4'ü FETÖ'cü 10 terörist yakalandı!

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 kişi gözaltına alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 1’inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK terör örgütü mensubu 10 kişi gözaltına alındı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne/İpsala'da görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 10 şahsı yakaladı.
Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olmaktan dosyalarının olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.