Millet İttifakı'nda Ekrem İmamoğlu krizi! 'Şuursuzluk'

Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'nın 8 Mart Kadınlar gününü kutladığı tweet tepki toplamaya devam ediyor. İyi Parti GİK üyesi Emine Küçükali söz konusu tweeti 'Şuursuzluk' olarak nitelendirerek ' Son derece münasebetsiz ve son derece şuursuz bir tweet olmuş' ifadelerini kullandı.









