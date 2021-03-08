Millet İttifakı'nda Ekrem İmamoğlu krizi! 'Şuursuzluk'

İYİ Parti’den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamasına tepkiler sürüyor. İyi Parti GİK üyesi Emine Küçükali "Son derece münasebetsiz ve son derece şuursuz bir tweet olmuş." dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'nın 8 Mart Kadınlar gününü kutladığı tweet tepki toplamaya devam ediyor. İyi Parti GİK üyesi Emine Küçükali söz konusu tweeti 'Şuursuzluk' olarak nitelendirerek ' Son derece münasebetsiz ve son derece şuursuz bir tweet olmuş' ifadelerini kullandı.