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Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor!

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizin kimlikleri belli olmaya başladı. 11 şehidimizin olduğu kazada 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu açıklanmıştı.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 21:58
Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor!

Türkiye'yi yasa boğan haber akşam saatlerinde Bitlis'ten geldi. Bingöl'den havalanan Kara Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Tatvan'da düştüğü açıklandı.

Kazada şehit düşen askerlerimizin kimlikleri de belli olmaya başladı.




ŞÜKRÜ KARADİREK (29) - AFYONKARAHİSAR

Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.



HAKAN GÜL (45) - AMASYA

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül'ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.



TAYFUN KUREŞ (36) - ANKARA

Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.



SALİH SARIOĞLU (34) - SAMSUN

Şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.


ÖMER KUMULU (40) - KIRIKKALE

Kırıkkale Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı. Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.



KURMAY ALBAY ŞENTÜRK AYDINYER (49) - ANKARA

Bingöl'den Tatvan'a giderken kaza kırıma uğrayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterde şehit olan 11 askerden Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in acı haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in (49), 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.


YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

Ahmet Hamdi Akseki Camii

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