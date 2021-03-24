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İşte AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde çalınacak o şarkılar...

AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. Saat 10.00'da başlayan kongreye Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10.40'ta katıldı. Erdoğan, salonun önündeki kalabalığa hitap etti. Öte yandan AK Parti'nin kongrede çalınacak şarkıları da belli oldu. İşte o özel bestelerin söz ve müzikleri ile kongre notları...

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 10:52
İşte AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde çalınacak o şarkılar...

AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonuna 10.40 civarında geldi. Erdoğan salonun önündekilere otobüsün üzerinden seslendi. Kongrede çalınacak şarkılar da belli oldu.

İşte kongre için özel hazırlanan o şarkıların sözleri:

İstikamet İstikbal

Dünya yoruldu nefretten
Başka çare yok sevmekten
Şeytan kovuldu kibirden
Müjde ver yarab zaferden

Zalimler gelse Nafile
Yanyanayız biz kalp kalbe
Gönül gönüle her zaman her yerde
Bu büyük millet el ele
Şanlı Türkiye el ele

Millette Güven
Devlette Güven
Türkiye için

Ak Par…
Sevgiye olan inancımız tam
Aşığız biz bu memlekete
Hayaller bir gönüller bir
Gidiyoruz biz aynı gemide

Sen Ben yok Hep birlikte

Türkiyem Türkiyem
Tek kalp olacağız biz
Milletçe
Sevgimiz ile saygımız ile
El ele olacağız biz
Sözümüz söz

Umutla dolu yarınlarımız
Bir bir açılsın yollarımız
Hayaller bir gönüller bir
Gidiyoruz biz aynı gemide

Söz-Müzik : Ceyhun Çelikten

Unutma sevdan her bir zorluğa anahtardır
Unutma her bir gece gündüze hayrandır
Bu yol kardeşlik
Bu yol civanmertlik
Millet için dertlendik, sevdik sevdik...

Kalpten kalbe yol vardır
Zahmet yok gayret vardır
Aşk ile çalışanlar başarır
İman varsa imkan vardır

KONGRE SALONUNDAN NOTLAR

Ankara'da yoğun kar yağışı devam ederken bir yandan da AK Parti'nin 7.Olağan Kongresinin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda büyük heyecan var.

Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongrede görev yapıyor.

*Partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

*Kongreye katılanlar için güvenlik noktaları kuruldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

*Salona giremeyen partililer için dışarıya dev ekranlar kuruldu.

*Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

İŞTE KONGRE PROGRAMI

*Birazdan başlaması beklenen kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak.

*Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.

*Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak.

*Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.

*Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.

DİVAN BAŞKANLIĞI BELLİ OLDU

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.

Vedat DemirözAk PartiFatih ŞahinAli İhsan YavuzRecep Tayyip Erdoğan

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