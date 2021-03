İşte AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi'nde çalınacak o şarkılar...

AK Parti 7.Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kongre salonuna 10.40 civarında geldi. Erdoğan salonun önündekilere otobüsün üzerinden seslendi. Kongrede çalınacak şarkılar da belli oldu.



İşte kongre için özel hazırlanan o şarkıların sözleri:



İstikamet İstikbal



Dünya yoruldu nefretten

Başka çare yok sevmekten

Şeytan kovuldu kibirden

Müjde ver yarab zaferden



Zalimler gelse Nafile

Yanyanayız biz kalp kalbe

Gönül gönüle her zaman her yerde

Bu büyük millet el ele

Şanlı Türkiye el ele



Millette Güven

Devlette Güven

Türkiye için



Ak Par…

Sevgiye olan inancımız tam

Aşığız biz bu memlekete

Hayaller bir gönüller bir

Gidiyoruz biz aynı gemide



Sen Ben yok Hep birlikte



Türkiyem Türkiyem

Tek kalp olacağız biz

Milletçe

Sevgimiz ile saygımız ile

El ele olacağız biz

Sözümüz söz



Umutla dolu yarınlarımız

Bir bir açılsın yollarımız

Hayaller bir gönüller bir

Gidiyoruz biz aynı gemide



Söz-Müzik : Ceyhun Çelikten



Unutma sevdan her bir zorluğa anahtardır

Unutma her bir gece gündüze hayrandır

Bu yol kardeşlik

Bu yol civanmertlik

Millet için dertlendik, sevdik sevdik...



Kalpten kalbe yol vardır

Zahmet yok gayret vardır

Aşk ile çalışanlar başarır

İman varsa imkan vardır



KONGRE SALONUNDAN NOTLAR



Ankara'da yoğun kar yağışı devam ederken bir yandan da AK Parti'nin 7.Olağan Kongresinin yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda büyük heyecan var.



Kongresi nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongrede görev yapıyor.



*Partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren salonun önünde toplandı. Salon çevresi, bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.



*Kongreye katılanlar için güvenlik noktaları kuruldu. Partililer, güvenlik noktalarında detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.



*Salona giremeyen partililer için dışarıya dev ekranlar kuruldu.



*Kongre salonunda delegeler, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.



İŞTE KONGRE PROGRAMI



*Birazdan başlaması beklenen kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir yapacak.



*Divan Başkanının konuşmasının ardından tanıtım filmi izlenecek.



*Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı sonrasında sırasıyla AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin faaliyet raporunu takdim edecek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz gelir-gider ve kesin hesabı aktaracak.



*Bütçenin ibra edilmesinin ardından kongrede yapılacak tüzük değişikliği görüşülecek.



*Seçimlerin sonrasında ise Erdoğan'ın teşekkür konuşması yapması bekleniyor.



DİVAN BAŞKANLIĞI BELLİ OLDU



AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi.



AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.



Teklifin kabul edilmesinin ardından, Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.