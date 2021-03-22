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Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. 3 günde öldürülen terörist sayısı 35'e yükseldi.

Güncel / 22 Mart 2021 Pazartesi 11:55
Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor.

Hain teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimini önledi.

3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 3 PKK/YPG'li teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilidiği belitrildi.

3 GÜNLÜK BİLANÇO
Bakanlığın açıklamasında, 'Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu.' ifadeleri de yer aldı.

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