Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Bölgeye saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. 3 günde öldürülen terörist sayısı 35'e yükseldi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor.
Hain teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimini önledi.
3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 3 PKK/YPG'li teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilidiği belitrildi.
3 GÜNLÜK BİLANÇO
Bakanlığın açıklamasında, 'Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu.' ifadeleri de yer aldı.