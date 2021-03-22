Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları kararlılıkla devam ediyor.



Hain teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişimini önledi.



3 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, 3 PKK/YPG'li teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilidiği belitrildi.



3 GÜNLÜK BİLANÇO

Bakanlığın açıklamasında, 'Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hâle getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu.' ifadeleri de yer aldı.