Japonya'da deprem! Tsunami uyarısı yapıldı...

Japonya'nın Miyagi eyaletinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Miyagi kıyılarına yönelik 'tsunami' uyarısında bulunuldu.



Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.



Son dakika: Japonyada 7.2lik deprem



JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik 'tsunami' uyarısında bulundu.

Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.



TSUNAMİYE KARŞI 'EVLERİN TAHLİYE EDİLMESİ' ÇAĞRISI



Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Miyagi'nin Misato ilçesinde 1 ve İşinomaki ilçesinde 2 kişi yaralandı.



Kyodo ajansına göre hükümet, 1 metre büyüklüğünde tsunami dalgalarının eyalet kıyılarını vuracağının tahmin edildiğini açıkladı.



Tsunamiye karşı Miyagi'nin kıyı ilçeleri Şiçigahama'da 6 bin 700'den fazla, Watari'de 2 bin 500'den fazla evin tahliye edilmesi çağrısı yapıldı.



İlçelerde tahliye edilenlerin, yerel idarelerce bildirilen okullara yerleştirilmesi talep ediliyor.



Ülkenin kuzeydoğusunda hizmet veren Japonya Demiryollarına ait Tohoku Şinkansen seferleri ile yerel bazı hatlar geçici durduruldu.



Miyagi'deki Onagawa, Fukuşima'daki Dai-içi ve Dai-ni ile Tokyo'nun kuzeydoğusunda İbaraki'deki Tokai 2 nükleer santralinde anormallik yaşanmadığı kaydedildi.



Bazı bölgelerde ise elektrik kesintileri yaşanıyor.







-'EYALET KIYILARINDAN UZAK DURULMALI'



NHK'ye konuşan Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Furumura Takaşi, 'Depremin derinliğine bakıldığında tsunami tehlikesi görünmüyor.' dedi.



Furumura, depremin büyüklüğü sebebiyle yapılan tsunami uyarılarının sürdüğünü belirterek 'Bölgedeki sismik faaliyet aktif. Eyalet kıyılarından uzak durulmalı.' ifadelerini kullandı.



Miyagi'nin güneyinde Fukuşima'da 13 Şubat'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 150'dan fazla kişi yaralanmıştı.