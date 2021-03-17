Yunan Bakan Türkiye'ye geliyor!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tileuberdi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.. Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan ile yapılan istikşafi görüşmeler ile ilgili yaptığı açıklamalarında; bir toplantı ile tüm sorunların çözülmesi beklenemez" dedi.



Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;



'DOĞU AKDENİZ'DE HAKÇA PAYLAŞIM'



Önümüzdeki süreçte toplantılar devam edecek. Bir sonraki toplantıya biz ev sahipliği yapacağız. Dün istişari görüşmeler gerçekleştirildi, bugün ise siyasi istişariler gerçekleştiriliyor. Biz başından beri 'Doğu Akdeniz'de hakça paylaşım' diyoruz.



YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELECEK



Dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler yapacağız. Yunan mevkidaşım Nikos Dendias 14 Nisan'da Türkiye'ye gelecek."