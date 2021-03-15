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CHP'li Veli Ağbaba bu kez 'kural tanımaz' vatandaşı 'mağdur' yaptı!

Geçtiğimiz hafta “Torunuma süt alamıyorum” diyen fakat içki sofralarında fotoğrafları çıkan Yıldız Bacıoğlu’nun videosunu Twitter hesabından paylaşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bu kez Van’dan benzer bir paylaşımda bulundu. Kendi ifadesiyle koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe saydığını açıklayan vatandaşı paylaşan Ağbaba, “Hiçbir gelirim kalmadı, sürekli ceza kesiyorlar” beyanında bulunan vatandaşın sözleriyle iktidarı hedef gösterdi.

Güncel / 15 Mart 2021 Pazartesi 21:36
CHP'li Veli Ağbaba bu kez 'kural tanımaz' vatandaşı 'mağdur' yaptı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletkili Veli Ağbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van’a gitti.

Esnafla görüşme gerçekleştiren Ağbaba, söz konusu anları, "Esnafımız dertli" ifadeleriyle Twitter hesabından paylaştı.

Binlerce liralık borcu olduğunu ifade eden bir esnaf, koronavirüs salgını kapsamında uygulanan tedbirleri ihlal ettiği için toplamda 20 bin lira para cezası aldığını söyledi.

Kendi ifadesiyle “her yakalanışında" ceza aldığını belirten ve bundan dolayı bunaldığını vurgulayan esnaf, kendisine ceza yazan memurları hedef aldı.

Memurun kendisine kuralları hatırlatmasına tepki gösteren vatandaş, salgın döneminde ekonominin çöktüğünü iddia ederek iktidarı sorumlu tuttu.

YİNE MAĞDUR TİYATROSU!

Öte yandan Ağbaba, CHP Genel Merkezi'nin düzenlediği programda kürsüye çıkarılan yaşadığı ekonomik zorlukları 'Torunuma süt alamıyorum, çocuklarımla kışı battaniye altında geçirdim' sözleriyle anlatan Yıldız Bacıoğlu isimli kadını da Twitter hesabından paylaşmıştı. Bacıoğlu'nun paylaştığı 'alkol masası' konulu fotoğraflar, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Veli Ağbaba

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