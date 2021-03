İmamoğlu ve BirGün'ün iftiralarına mahkeme gereken cevabı verdi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Avukatı Abdullah Demirhan, vakfın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) kaynak aldığına yönelik iftiralara ilişkin açtıkları manevi tazminat davalarının olumlu neticelenmeye devam ettiğini belirterek, 'İstanbul 13. Asliye Mahkemesi'nde T3 Vakfı'na atılan iftiralardan biri daha sonuçlandı. Mahkeme, Birgün Gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu'nun da iddialarının asılsız olduğuna hükmederek, T3 Vakfı'na 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.' dedi.



Avukat Demirhan, T3 Vakfı'na ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından yaşanan yargı süreciyle ilgili açıklama yaptı.



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'na yönelik iftiraların, 2019 yerel seçimleri öncesi İBB'nin hazırladığı iddia edilen ancak İBB tarafından yayınlanmayan sözde bir rapora dayandığını belirten Demirhan, 'Sözde raporda T3 Vakfı'na 41 milyar liralık yardım yapıldığı iddia ediliyordu. T3 Vakfı tarafından net bir dille yalanlanan bu iddia, seçim malzemesi yapılarak her mecrada kara propaganda amacıyla kullanıldı. Vakfa ve yöneticilerine seçim süreci boyunca iftiralar atıldı. Kurucularından başka kimseden yardım almayan T3 Vakfı, bu iftiraları tek tek yargıya taşıdı.' bilgilerini verdi.



Mahkemenin, açılan davalarda İBB'ye T3 Vakfı'na bir yardım yapılıp yapılmadığını sorduğunu aktaran Demirhan, CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından 26 Haziran 2019'da mahkemeye gönderilen yanıtta, T3 Vakfı ile İBB arasında 'Teknolojinin Geliştirilmesi Süreçlerine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü' olduğu ve protokol kapsamında Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin hizmet verdiğinin belirtildiğini söyledi.



'Gelen cevapta ödeme taahhüdünde bile bulunulmadığı açıkça ifade edildi'



İBB Başkan Vekili tarafından imzalanarak mahkemeye gönderilen bu yanıtta, T3 Vakfı'na herhangi bir ödeme yapılmadığının hatta ödeme taahhüdünde bile bulunulmadığının açıkça ifade edildiğini aktaran Demirhan, şunları kaydetti:



'Bu süreçte İBB, yürütücülerinden birinin T3 Vakfı olduğu Teknofest 2019'un paydaşı oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da festivale katıldı. Ayrıca daha önceden yapılan protokol devam ettirilerek İstanbul'daki Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde protokol kapsamındaki eğitim faaliyetleri devam ettirildi.



Koronavirüs salgını başlangıcında Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde bulunan 13 adet 3 boyutlu yazıcı ile her gün sağlık çalışanları için siperlikli yüz koruyucu maskeler üretilmeye ve milli seferberlik ruhuyla yürütülen mücadeleye destek verilmeye başlandı. Hem İBB'nin resmi internet sitesi (2 Nisan 2020) hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bunu 4 Nisan 2020'de kişisel Twitter hesabından duyurdu.



İmamoğlu'nun tweeti şu şekildeydi: 'Bu, her alanda bir seferberlik. Hem kendimiz yüz koruyucu maske üretiyoruz hem de gönüllü olarak üretmek isteyenleri destekliyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyelerimizde 3D yazıcılarla 7/24 maske üretiyor, sağlıkçılara ulaştırıyoruz. #BirlikteBaşaracağız.'



'Ağbaba iftiraları sosyal medyada dile getirdi'

Demirhan, İBB'nin mahkemeye verdiği cevaba rağmen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın aynı iftiraları sosyal medyada tekrar dile getirdiğini ifade ederek, 'CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne 41,1 trilyon destek verildiğini iddia etti. T3 Vakfı'na İBB'den tek kuruş dahi para aktarılmadığını belirten T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise iddiaların asılsız olduğunu belirterek, 'Kimseden bir kuruş bağış, bir metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz.' demişti.' bilgilerini verdi.



Selçuk Bayraktar'ın bu iftiralar üzerine Deneyap Teknoloji Atölyeleri eğitimlerini T3 Vakfı ile birlikte yürüten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrı yaparak Veli Ağbaba'nın iftiralarını tekzip etmesini istediğini hatırlatan Demirhan, ancak İBB Başkanı İmamoğlu'nun birlikte çalıştığı T3 Vakfı'na atılan iftiraları tekzip etmek yerine sessiz kaldığını söyledi.



'İmamoğlu bir televizyon programında iddiaları net bir dille yalanladı'

Bu gelişme üzerine T3 Vakfı'nın İBB ile olan 'Teknolojinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü'nü feshederek eğitimleri kendi bünyesinde sürdürme kararı aldığını aktaran Demirhan, şöyle konuştu:



'CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise T3 Vakfı tarafından yapılan feshin ardından katıldığı bir televizyon programında, 'Mahkeme bize sormuş. İBB para aktardı mı, aktarmadı mı? Cevap da verdik. Kanunen ne cevap gerekiyorsa onu vermişiz. Bu işin içinde T3 yok, doğru. Zaten mahkeme bunu sordu. Para aktarıldı mı? Hayır dedik.' diyerek T3 Vakfı'na para ödenmediği ve kaynak aktarılmadığını beyan etti. Böylece Ekrem İmamoğlu, Veli Ağbaba'nın açıklamalarının gündem olduğu dönemde tekzip etmediği iddiaları net bir dille yalanladı.



İftiraların atıldığı dönemde açılan davalar yaklaşık 2 yıl sonra sonuçlanmaya başladı. Mahkemelerden çıkan kararlar Selçuk Bayraktar'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı'na İBB tarafından 41,1 milyon lira para aktarıldığı iddiasının asılsız olduğunu, iddiaların iftira olduğunu tescil etti.'



Açılan davalardan ilkinin geçtiğimiz günlerde İstanbul Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sonuçlandığını anlatan Demirhan, 'Mahkemenin kararına göre asılsız iddiaların sahibi olan Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Orhan Uğuroğlu'nun T3 Vakfı'na 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi. Dün ise İstanbul 13. Asliye Mahkemesi'nde T3 Vakfı'na atılan iftiralardan biri daha sonuçlandı. Mahkeme, Birgün Gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu'nun da iddialarının asılsız olduğuna hükmederek, T3 Vakfı'na 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.' bilgilerini verdi.



Demirhan, 'T3 Vakfı'na atılan iftiralara ilişkin açtığımız manevi tazminat davalarını bir bir kazanmaya başladık. İftiraları atanlar ve bunları teyid etme ihtiyacı duymadan yayanlar hakkında açtığımız çok sayıda manevi tazminat davasının önümüzdeki dönemde lehimize tamamlanmasını bekliyoruz.' diye konuştu.