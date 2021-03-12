Akşener'den İmamoğlu'nun 8 Mart tweeti açıklaması!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Habertürk'te katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.



Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li Pervin Buldan ile kendisini kutladığı 8 Mart paylaşımını değerlendirdi.



BEN ŞERBETLİYİM!



Akşener, Buldan'ın eşinin ölümü nedeniyle kendisini 'katil' olarak nitelendirdiğini ve bu nedenle İYİ Parti'de söz konusu paylaşımın büyük tepki çektiğini ifade etti. Paylaşımı ilk gördüğünde nasıl bir tepki verdiğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Akşener, 'Ben şerbetliyim' ifadelerini kullandı.



İYİ PARTİ'DEN ELEŞTİRİ YAĞMIŞTI



İmamoğlu'nun tweetine İYİ Parti'den eleştiri yağmuruna tutulmuş, Akşener ise yaptığı açıklamada konuyu, 'Arkadaşlar rahatsız olmuş' diye geçiştirmişti.