CHP'li belediyeden şaşırtmayan hizmet(!)

CHP'li belediyelerin heykel sevdası devam ediyor...



Geçtiğimiz aylarda Bilecik'teki Atatürk Parkı'na ayı heykeli yaptırarak gündeme gelen CHP'li Bilecik Belediyesi, parka yeni bir heykel daha dikti.



Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, dün Atatürk ve meşhur köpeği Foks'un heykelinin açılışını yaptı.



'MEŞHUR KÖPEK FOKS VE SAHİBİ ATATÜRK'



Açılış töreninde Şahin, heykelin hayvan sevgisine dikkat çekmek ve parka renk katmak amacıyla yapıldığını belirterek, 'Atatürk Parkımızın ikinci heykelini yaptık.Atatürk'ün meşhur köpeği Foks'un heykelini koyduk parkımıza. Hem Atatürk'ün hayvanseverliğini göstermek hem de çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren birer hayvansever olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bunun yanında bütün parkımızda bölgemizde yaşayan hayvanlardan birer biblo koyduk. Burası hem fotoğraf çektirmek hem de parkımıza renk katması için güzel oldu.'' ifadelerini kullandı.





CHP li Bilecik Belediyesi nden Atatürk ve köpeği Foks un heykeli



ATATÜRK'Ü ISIRAN KÖPEK



Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu, konuyla ilgili şunları söylemişti;



“Foks hiç yapmadığı bir şekilde sahibi Atatürk'e saldırıp ısırmıştı. Hepimizin ödü kopmuştu. Ama neyse dişlerini çok fazla geçirmemişti, tedaviyle birkaç günlüğüne iyileşmişti.



İşte bu olayın olmasından sonra Atatürk Orman Çiftliği'ne gönderilen Foks, burada da hırçınlığını ve saldırganlığını arttırmaya başladığı için, çiftlik baytarları Atatürk'ü de ikna ederek Foks'u iğne ile öldürdü.'









