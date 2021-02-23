Bill Gates'ten Bitcoin yatırımcılarına uyarı!

Bitcoin piyasasında son günlerde bir dalgalanma var.



Uzun süredir yükselişte olan Bitcoin, bir anda düşüşe geçti.



Yatırımcılarını endişelendiren bu düşüşün ardından ABD Hazine Bakanı Janet Yellen bir açıklama yaptı ve spekülatif hareketlerin olduğuna dikkat çekti.



ELON MUSK, SERVETİNİ BİTCOİN İLE KATLADI



Bitcoin'in yükselmesini tetikleyen isimlerden biri Elon Musk'tı.



Musk, Tesla'nın 2020 yılında sattığı bütün araçlardan daha çok parayı Bitcoin'e yatırım yaparak kazandı.



Bitcoin'le ilgili bir açıklamada dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Bill Gates'ten geldi.



Dijital paranın iyi bir şey olduğunu belirten Gates, Elon Musk'a gönderme yapmayı da ihmal etmedi.



ELON'UN TONLARCA PARASI VAR VE BU KONUYU BİLİYOR



Bill Gates, 'Elon'un tonlarca parası var ve bu konuyu biliyor. Bitcoin'in yükselip alçalmasıyla ilgilenmiyorum. Fakat çok parası olmayıp bu işe girmeye çalışanlar beni endişelendiriyor. Bitcoin Elon için uygun. Bitcoin konusuna çok üstten bakmıyorum ama eğer Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var. Biz bir çıktısı olan şeylere yatırım yapıyoruz. Bitcoin çok enerji harcıyor, üstelik kimliğinizi belli etmeden anonim işlem yapabiliyorsunuz ve yaptığınız işlem geri alınamıyor. Gates Vakfı olarak dijital para birimine yatırım yapıyoruz biz de. Fakat bizimkinde kimin ne yaptığı belli oluyor. Dijital para iyi bir şey.' ifadelerini kullandı.



