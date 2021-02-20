İBB'den CHP'li isimler ve eşlerine lüks akşam yemeği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; CHP'li milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ve eşlerine lüks bir otelde akşam yemeği verdiği bildirildi. Beşiktaş 'taki otelin bir gecelik fiyatının bin 800 TL olduğu öğrenildi.

Konaklama masraflarını CHP İBB mi ödedi?

İBB yönetiminin; Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen milletvekilleri, PM ve YDK üyeleri ve eşlerinin otelde konaklama ve uçak ücretlerini ödeyip ödemediği merak ediliyor. CHP'nin 135 milletvekili , 60 Parti Meclisi üyesi ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu üyesi bulunuyor..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi antentli yazısında; 'Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri, Parti Meclisi Üyeleri ve YDK Üyeleri Eşleri İçin İstanbul Programı' ifadeleri yer alıyor.

Söz konusu yazıda, havayolu ve karayoluyla dönüş yapacak konuklara irtibat kuracakları isim ve araçların plakaları da veriliyor. Resmi yazıda konuklara yardımcı olacağı ifade edilen Asuman Yıldız'a ulaştık. Asuman Yıldız, sorularımızı cevaplamadı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bilgi alınabileceğini söyledi.

CHP'li vekilin Twitter paylaşımı

Söz konusu programa katılan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 'Her şey çok güzel olacak diye yola çıkan, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 18 aylık hizmetlerini gururla inceledik. Göreve geldiğinden beri büyük emek ve özveriyle kente hizmet veren Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ve ekibini kutluyorum' ifadelerini kullandı.