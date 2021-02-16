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Teksas'ta kış fırtınası can aldı: 11 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle 250 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Eyalette 4 milyondan fazla ev ve iş yeri de fırtınadan olumsuz etkilendi. Eyalette 11 kişinin fırtına nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Güncel / 16 Şubat 2021 Salı 18:48
Teksas'ta kış fırtınası can aldı: 11 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınasında 250 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Eyalet genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 milyondan fazla ev ve iş yeri de olumsuz etkilendi. Öt yandan fırtına nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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