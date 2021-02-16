Teksas'ta kış fırtınası can aldı: 11 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınasında 250 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Eyalet genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 4 milyondan fazla ev ve iş yeri de olumsuz etkilendi. Öt yandan fırtına nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.