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HDP yeni provokasyon hazırlığında!

PKK'nın siyasi kolu HDP, bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat'ta "Herkes İçin Adalet" kampanyasını bahane edip Diyarbakır'da yürüyüş yapma hazırlığı içinde.

Güncel / 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:42
HDP yeni provokasyon hazırlığında!

ABD'de Joe Biden'ın başkan seçilmesiyle başlayan süreçte PKK ve siyasi uzantısı HDP yeniden ülkeyi karıştırmak için hazırlık peşinde.

Biden'ın PKK/YPG'ye yakın isimler olan McGurk ile Lloyd Austin'i göreve getirmesinin ardından Suriye'de YPG'nin siyasi uzantısı olan SDG'nin eşbaşkanı İlham Ahmed Türkiye'yi tehditler ve iftiralar savurmuştu.

Ardından HDP 'Herkes İçin Adalet' adını verdikleri 4 ay sürecek kampanyalarını başlattığını açıklarken PKK'nın yürütme kolu KCK ise Türkiye'de eylem yapılması talimatı vermişti. Tüm bu gelişmelerin ardından HDP'den yeni bir hamle geldi.

DİYARBAKIR'DA YÜRÜYÜŞ PLANI

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı, esnafı ziyaret ederek 15 Şubat'ta yapılacak 'Herkes İçin Adalet' yürüyüşüne davet etti. HDP'nin bu daveti PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'in Twitter hesabından da paylaşıldı.

15 ŞUBAT SIRADAN BİR TARİH DEĞİL

HDP'nin yürüyüş için 15 Şubat'ı seçmesi için tesadüf değil. 15 Şubat 1999'da bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Türk güvenlik güçleri tarafından Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarılmıştı.

Eylemlerinde ve gösterilerinde sürekli PKK'ya atıf yapan HDP 15 Şubat tarihini seçerek bir kez daha provokasyon peşinde olduklarını göstermiş oldu.

KenyaSuriye

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