BM'den Myanmar'daki askeri darbe ile ilgili açıklaması!

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da ordunun yönetime el koyması ve sivil hükümet yetkililerinin tutuklamasına ilişkin açıklama yaptı.



BM, Myanmar'da "sivil hükümetin görevden uzaklaştırılması ve düzinelerce siyasi liderin keyfi olarak tutuklanmasının" ardından ülkedeki durumdan ciddi şekilde endişe duyulduğunu bildirdi.



MYANMAR'DA GÖZALTILAR SONRASI DARBE VE OHAL



Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltıların ardından darbe iddiaları doğrulandı.



Ülke idaresinin Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.



Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini duyurdu.



Seçim Komisyonu, 29 Ocak'ta iktidardaki Aung San Suu Çii'nin partisinin zaferiyle sonuçlanan seçimde ordunun sonuçların belirlenmesinde hile yapıldığı iddialarını yalanlamıştı. Ülkede ordu ana muhalefetteki Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisini (USDP) destekliyor.



