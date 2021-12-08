

Kübra Ekin Kimdir?

Kübra Ekin Bulundu Mu?

Kübra Ekin’in cinayet şüphelisi olarak aranmasının haberlerinin ardından çoğu kişivesoruları oldukça merak ediliyor. Kübra Ekin’in cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlamasıyla çoğu kişisorusunu merak ediyor. Kübra Ekin’in Diyarbakır’da gerçekleşen Mehmet Berat Kağanarslan ‘ın ölümüyle bir alakası olması sebebiyle arama çalışmaları hızlandırıldı.ve Kübra Ekin hakkında daha fazla bilgi için haberimizi takip edebilirsiniz.Diyarbakır’da alışverişe çıktığını söyleyerek ortadan kaybolan Kübra Ekin hakkında birçok konu merak ediliyordu. Özellikleen çok aratılanlar arasındaydı. Annesinin güvenlik ekiplerine kaybolduğunu belirtmesiyle arama çalışmaları başlamıştı. Kübra Ekin’in en son 9 Kasım günü görülmesinin ardından acılı anne konuyla ilgili olarak şu açıklamaları yapmıştı;'Üst almaya alışverişe gidiyorum' diyerek gitti bir daha gelmedi. Akşam, 'kız arkadaşımda kalıyorum' dedi, sabah aradı, 'öğlene doğru eve geliyorum' diyerek oğlumla konuştu. Sesini ben de duydum ama gelmedi. Biz aradık, ulaşamadık ona, telefonu kapalı. Ona ne oldu bilmiyorum. Bence Kübra'yı bir yerde biri tutmuş ya da bir şey olmuş. Bu ikisini de Allah bana göstermesin ama bunları düşünüyorum. Çünkü kendi kendine rahat bir şekilde duran bir kız değil. Kaç defa polise gittim bildirdim, akşam da polis bizi aradı eve gelecekler ama onlar da bulamamışlar, bilet de almamış bir yere gitmek için. Polis, 'durmadan onu arıyoruz' diyor. Ben diyorum, kızımın başına bir şey gelmiş ya da biri onu alıkoymuş, ben bunu düşünüyorum. Kızımı istiyorum, eve gelsin. Nerdeyse, eğer beni duyuyorsa bir haber versin, eve gelsin ya da bana bir mesaj atsın 'ben buradayım' diye. Bir bilsem yaşıyor nerededir, o da bana yeter."Annesine kaybolduktan bir gün sonra telefonla ulaşarak geri döneceğini belirten Kübra Ekin’in Mehmet Kağanarslan’ın ölümünde asıl şüpheli olan F.F ile beraber kaçtığı ve pasaport çıkardıkları belirtildi.Kübra Ekin’in cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlamasının ardından çoğu kişi konu hakkında araştırmalara devam ediyor.sorusu da bu sebeple oldukça merak ediliyor. Kübra Ekin için arama çalışmalarına hız verildi. Annesinin Diyarbakır Barosu’na giderek kızının kaybolduğunu belirtmesiyle Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi tarafından açıklamada "Diyarbakır'da yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Kübra Ekin'in ailesi soruşturmanın etkin yürütülmesi ve dosyanın takipçisi olmamız için merkezimize bugün başvuru yapmıştır. Kübra Ekin'in bir an önce bulunması için konunun takipçisi olacağız" ifadeleri kullanılmıştı.Kübra Ekin’in ortadan kaybolmadan önce yaşadığı saldırı da gündemde oldukça konuşulmuştu. Mayıs aylarında gerçekleşen olayda marketten dönen Kübra Ekin kimliği belli olmayan kişiler tarafından darp edilmişti. Bu olayın ardından Kübra’nın ortadan kaybolması akıllarda şüphe bırakmıştı. Dişi kırılan ve bileği incinen Kübra’ya kimlerin saldırdığı halen bilinmiyor.