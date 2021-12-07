AIDS Nedir? AIDS Belirtileri Nelerdir? AIDS Nasıl Bulaşır?

AIDS Nedir?



AIDS Belirtileri Nelerdir?



AIDS ve HIV Enfeksiyonu Arasındaki Fark Nedir?



AIDS Nasıl Bulaşır?



AIDS Tanısı Nasıl Konur?



AIDS Nasıl Tedavi Edilir?



, Kazanılmış Bağışıklık Yetmezliği Sendromu olarak adlandırılan viral bir bağışıklık sorunudur. Bu hastalığa neden olan HIV virüsü, vücudun savunmasında rol oynayan önemli hücreleri yok ederek bağışıklık sistemini baskılar. Halk arasında HIV/AIDS olarak adlandırılan bu hastalıkta, bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı olarak ciddi bulaşıcı hastalıklar, hatta kanser ve benzeri hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Peki? Sizler içinhastalığına dair tüm detayları sıraladık.AIDS, esas olarak cinsel yolla, kan yoluyla ve perinatal yolla bulaşan, insan bağışıklık hücrelerini hedef alan HIV virüsü enfeksiyonunun neden olduğu edinilmiş bir immün yetmezlik sendromudur. Kesin bir tedavisi yoktur ancak etkin takip ve tedavi ile hastalık kontrol altına alınabilir ve HIV bulaşmış kişiler birlikte sağlıklı ve uzun bir ömür yaşayabilirler. Hepimizin bildiği gibi HIV, Orta Afrika'da yaşayan bir şempanzeden insanlara bulaşıyor. Araştırmalar, bu enfeksiyonların 1800'lerde başladığını gösteriyor. Dünyaya yayıldı ve öneminin 1970'lerin ortalarına kadar izlenebileceğini fark etti. Tedavisi mümkün olmadığı için ilk yıllarda ölümcül bir hastalık olarak görülse de yıllar içinde birçok gelişme oldu ve insanlar bu hastalığı daha iyi anlamaya başladı bu nedenle artık kronik bir hastalık haline geldi.Akut HIV enfeksiyonunun çeşitli klinik belirti ve semptomları olabilir. Bu süreçte ortaya çıkan tüm semptomlara akut retroviral sendrom da denir. Yayınlarda en sık görülen belirtiler şunlardır:Ateş, lenfodenopati (lenf düğümlerinde şişme),Boğaz ağrısı,Ciltte döküntü,Kas ve eklem ağrıları,İshal,Kilo kaybıBaş ağrısıKlinisyenler HIV enfeksiyonundan şüphelenmezlerse bu bulgular birçok hastalıkta görülebileceğinden yani nonspesifik bulgular olduğundan tanı gecikebilir. Bazı durumlarda, erken HIV enfeksiyonu semptom göstermeyebilir. HIV enfeksiyonunun sonraki aşamalarında, bu hastalık vücudumuzun bağışıklık sistemi etkilenmeye başladığında ortaya çıkar ve bu fırsatçı enfeksiyonlar sağlıklı konaklar tarafından görülmez. Bunlardan en yaygın olanı ağızda beyaz plaklarla seyreden ve orofaringeal kandidiyazis dediğimiz mantar enfeksiyonudur.HIV, insan bağışıklık sistemine saldıran bir virüstür. HIV enfeksiyonu tedavi edilmezse AIDS'e (edinilmiş immün yetmezlik sendromu) dönüşecektir. Yani bu hastalığın nedeni HIV'dir ve tedavi olmaksızın erken dönemde bağışıklık sistemi baskılandığında ortaya çıkan ciddi duruma AIDS denir.HIV infeksiyonu cinsel yolla, infekte kanla temasla ve perinatal yolla bulaşır. Bunlar içerisinde uyuşturucu kullanımı, uygun şartlarda yapılmayan dövme ve manikür, pedikür işlemleri de vardır.HIV infeksiyonu hamilelik sırasında, doğum sırasında ve doğumdan sonra emzirmenin yapılması durumunda anneden bebeğe geçebilir. Bunu engellemek için hamilelik sırasında anneye hem HIV infeksiyonunun tedavisi hem de perinatal bulaşmayı önlemek amacıyla tedavi başlanır. Annenin HIV viral yükünü azaltmak bulaşma oranını düşürmekte etkilidir. Bebeğe geçişi önlemek amacıyla ayrıca doğum sırasında anneye ve doğumdan sonra bebeğe ilk 12 saat içerisinde profilaktik tedavi başlanır. Bütün bu önlemlerin alınmasıyla HIV infeksiyonunun bebeğe bulaşam ihtimali %2'den az olarak saptanmıştır.AIDS tanısı kan tahlili yoluyla, ilk olarak tarama testi diyebileceğimiz HIV' yönelik antikor testleri ve sonrasında kesin tedavi için yine kan yoluyla bakılan PCR yöntemiyle kanda HIV RNA tespiti ile konulur.Akut ve erken HIV enfeksiyonu tedavisine mümkün olduğunca erken başlanması önerilir. Mümkünse, hasta HIV enfeksiyonunun tedavisinde deneyimli bir doktora sevk edilmelidir. Tedavi sürecinde antiretroviral ilaçlar dediğimiz HIV'e özgü oral kombinasyon tedavisi verilecektir. Bu tedavi yöntemleri uzmanlar tarafından sürekli güncellenecek ve takip edilecektir. Tedaviye başladıktan hemen sonra tedaviye ara verilmemelidir, bu da tedavinin başarısı için çok önemlidir. Bu tedavi kronik bir hastalık gibi ömür boyu sürecektir.