Asgari Ücrette Vergi Muafiyeti Genişleyecek Mi?

Vergi Muafiyeti Nedir?

Vergi Yansıması Nedir?

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının 20 Aralık Pazartesi günü yapılacağı belirtilmişti. Bu konu kapsamında asgari ücrette vergi muafiyeti genişleyecek mi sorusu merak ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le ayrı bir görüşme yapacağını belirtmesiyle birçok vatandaş konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu konu hakkında en merak edilenler arasında isevesoruları yer alıyor.e konu hakkındaki daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının sonuncusunun bugün yapılacağı belirtilmişti. Bu sebeple vatandalar kabine toplantısı kararları hakkında oldukça meraklı. En merak edilen sorular arasında isesorusu yer alıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından asgari ücrette gelir ve damga vergisinin de alınmayacağı belirtilmişti. Gelir vergisi kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinin bugün başladığı da bilinenler arasında yer alıyor.Asgari ücrette vergi muafiyeti genişleyecek mi sorusunun ardından konuyla ilgili olarak sık sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Vergi muafiyeti belli bir kitlenin verginin dışında tutulması durumuna verilen isimdir. Vergi vermesi gereken belli bir grubun veya topluluğun bazı kanunlarla vergiden sorumlu tutulmamasına denilir. Örneğin Türkiye’de tek bir evi olan emekliler emlak vergisi vermek zorunda değildir.da vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. İşte vergi muafiyeti şartları;-“193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9'uncu maddesinde esnaf muaflığı düzenlendi. Bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında, işyeri ve araç olmaksızın ve seyyar olarak yapılan perakende mal satışları muafiyet kapsamındadır.-Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar bu muafiyetten faydalanamaz.-193 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve aletler kullanılmaksızın ve dışarıdan işçi çalıştırılmaksızın evlerde kendi el emekleri ile imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, -boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri, bir işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanabilmektedirler.-Bu muafiyetlerden faydalanılabilmesi için ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tâbi olunmaması ve faaliyetin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapılmaması gerekmektedir.-Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesine göre tevkifat yükümlülüğü bulunanlar tarafından esnaf muaflığından faydalananlardan satın alınan mal bedelleri üzerinden; evlerde imal edilen mallar için %2 ve perakende satılan diğer mallar için %5 oranında tevkifat yapılmaktadır.”Vergi yansıması hakkında da birçok detay merak ediliyor. Bu tanımı duyan kişiler sık sıksorusuna cevap arıyor. Vergi yansıması vergi ödeyecek tarafın bu miktarı üçüncü kişilere aktarmasına verilen isimdir. İleriye doru vergi yansıması ise üreticiden tüketiciye yansıtılan vergidir. Geriye doğru vergi yansıması hakkında da birçok detay merak ediliyor. Geriye doğru vergi yansıması verginin satıcı ve üreticinin sorumluluğunda olması anlamına gelir.