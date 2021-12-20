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Adana'da korkunç olay! Çıplak halde vücuduna elektrik verip...

Adana'da yaşanan olay kan dondurdu! Bir kişiyi kaçırıp işkence yapıp, elektro şok verdikten sonra çıplak halde bıraktığı öne sürülen 3 zanlı ile onlara yardım ettiği iddia edilen biri kadın 2 kişi yakalandı.İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ekleme: 20.12.2021 - 11:26 Güncelleme: 20.12.2021 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Adana'da korkunç olay! Çıplak halde vücuduna elektrik verip...Edinilen bilgiye göre olay, 11 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkan A.Ç. (22), yanına gelen 3 kişi tarafından otomobille kaçırıldı.


Şüpheliler, Seyhan ilçesindeki bir ofise götürdüğü A.Ç.'yi saatlerce dövdükten sonra elektro şok vererek işkence uyguladı.


Şüpheliler, cep telefonu ve 100 lirasını gasp ettikleri A.Ç'yi, sabaha karşı çıplak halde evinin önüne geri bıraktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne giden A.Ç.'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin Umut Ç. (22), kardeşi Ahmet Ç. (19) ile arkadaşları Mehmet T. (28) olduğunu tespit etti.

A.Ç.'nin işkence gördüğü ofise özel harekat polisleriyle düzenlenen operasyonda, kardeşler gözaltına alındı. Ofiste yapılan aramalarda 3 tabanca, elektroşok cihazı ile bıçak ele geçirildi.
İzine rastlanmayan diğer zanlının ise Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığı belirlendi.

Söz konusu daireye yapılan baskında şüpheli Mehmet T., banyodaki asma tavan arasında saklanırken yakalandı.

Ayrıca zanlının saklanmasına yardım ettikleri öne sürülen kız arkadaşı Şevval Ç. (19) ile Ramazan K. de (35) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Mehmet T., ifadesinde, "A.Ç.'yi Umut kaçırdı. Ofise getirdiklerinde dövdük.

Sonrasında da geri bıraktık" dedi. Umut Ç. ise A.Ç.'yi kendilerine iftira attığı ve aleyhlerinde polise yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle kaçırdıklarını öne sürdü.

Ayrıca şüphelilerin yağma, fuhşa teşvik, kasten yaralama, şantaj gibi suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şevval Ç. ile Ramazan K. savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan Mehmet T. ile Umut Ç. tutuklanırken, Ahmet Ç. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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