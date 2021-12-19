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İSKİ Abonelik Ücreti Ne Kadar? İSKİ Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İSKİ hakkında en sık araştırılanlardan biri de İSKİ abonelik başvurusu nasıl yapılır sorusudur. Peki, İSKİ abonelik ücreti ne kadar? İSKİ abonelik başvurusu nasıl yapılır? İSKİ abonelik nasıl açılır? İşte detaylar...

Ekleme: 19.12.2021 - 15:57 Güncelleme: 19.12.2021 - 16:01 / Editör: Ozge Selin
İSKİ Abonelik Ücreti Ne Kadar? İSKİ Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?
İstanbul'da yaşayan birçok kişi tarafından sık sık aratılanlar arasında İSKİ abonelik ücreti ne kadar ve İSKİ abonelik başvurusu nasıl yapılır soruları yer alıyor. Su aboneliğini açtırmak için oldukça gerekli olan bu aşmada vatandaşlar konuyla ilgili birçok araştırma yapıyor. Konuyla ilgili olarak en merak edilenler ise İSKİ abonelik ücreti ne kadar ve İSKİ abonelik başvurusu nasıl yapılır sorularıdır. İSKİ su aboneliği hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

İSKİ Abonelik Ücreti Ne Kadar?


İSKİ abonelik ücretleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple sık sık aratılanlar arasında İSKİ abonelik ücreti ne kadar sorusudur. İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş konuyla ilgili olarak nasıl abonelik yapacağını ve ne kadar ücret ödeyeceğini araştırıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi konut aboneliği için 261,57 TL su iştirak bedeli ve 208,26 TL kanal iştirak bedeli ödenmesi gereklidir. İSKİ iş yeri su aboneliği için 61,57 TL su iştirak bedeli ve metrekareye göre değişen kanal iştirak bedeli ödenmelidir.

İSKİ Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?


Birçok kişi İSKİ abonelik başvurusu nasıl yapılır ve İSKİ abonelik başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. İSKİ aboneliği için başvuruda bulunmak isteyenlerin bazı belgeler getirmesi gerekli şartlar arasında yer alıyor. İSKİ aboneliği için gereken belgeler şu maddeler halinde sıralanabilir;

T.C. Kimlik Belgesi

Vergi Numarası

İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi

Mukavele aşamasında 387,9 TL Teminat Bedeli

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise; 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmelerinden herhangi bir tanesi veya ilgili belediyesinden alınan binanın yapım tarihini gösterir yazı.

Binanın Yapım Tarihi 12.10.2004 ile 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Ruhsatı

Binanın Yapım Tarihi 26.07.2008'den sonra olan binalarda; Yapı İskan Belgesi


İSKİ Abonelik Ücreti Ne Kadar? İSKİ Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İSKİ Abonelik İptali İçin Gerekli Belgeler


Abonelik iptalinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi sahibi olmayan birçok kişi İSKİ abonelik iptali için gerekli belgeler hakkında araştırma yapıyor. Bu konu kapsamında en merak edilenler arasında bu konu da yer almaktadır. İşte İSKİ abonelik iptali için gerekli belgeler;

İSKİ abonelik iptali için gerekli belgeler:

Konut:

T.C. Kimlik Belgesi

Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

İş Yeri:

T.C. Kimlik Belgesi

Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

Şirketlerde kaşe, imza sirküsü ve yetki belgesi.


İSKİ Abonelik Ücreti Ne Kadar? İSKİ Abonelik Başvurusu Nasıl Yapılır?

İSKİ Su Borcumu Nasıl Öğrenebilirim?


İSKİ hakkında en merak edilenler arasında İSKİ su borcumu nasıl öğrenebilirim sorusu da yer alıyor. Bu konu kapsamında en çok araştırılanlardan biri de borç öğrenme konusudur. İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş su faturasını nereden öğreneceğini oldukça merak ediyor. Bu konu kapsamında en çok araştırılanlar arasında İSKİ su borcumu nasıl öğrenirim sorusu yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından gelen su faturasını e-Devlet üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Ayrıca gelen faturaları internet üzerinden de kolaylıkla ödeyerek işlemlerinizi tamamlayabilirisniz.

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