Kılıçdaroğlu şimdi de TÜSİAD Başkanı'na gözdağı verdi: Çıkıp konuş yarın seçim ilan etsinler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim yapılması için TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Simone Kaslowski görüştüğünü açıkladı. Artık herkesin konuşması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Herkes bu gidişin doğru olmadığını dillendirmeli. Vatanını seven artık susamaz, susmamalı." diye konuştu.

İktidar her fırsatta genel seçimlerin, 2023 yılında zamanında yapılacağını açıklamasına rağmen muhalefet kanadı 'erken seçimi' gündemden düşürmüyor.BU KEZ DE TÜSİAD BAŞKANI'NA GÖZDAĞI VERDİ: KONUŞUNCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV canlı yayında yaptığı açıklamada, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ile görüştüğünü duyurdu.'TÜSİAD Başkanı ile konuştum, herkesin konuşması gerektiğini söyledim.' diye konuşan CHP lideri, 'Şu an seçim ilan etseler yarın ülke toparlanır. Bu akşam desinler bunu yarın toparlanırız.' ifadelerini kullandı.'KANGRENLİ BACAĞI SEÇİMLE KESMELİYİZ'Hükümetin çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Kangrenli bacak hükümeti seçimle kesmeliyiz. Susma zamanı değil herkes konuşmalı. Herkes bu gidişin doğru olmadığını dillendirmeli. Vatanını seven artık susamaz, susmamalı. Seçim sandığı önümüze konulana kadar asla susmayacağız. Hep birlikte bütün vatandaşlar, çağrı yapmalıyız' dedi.