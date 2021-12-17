Bakırköy Belediyesi işçileri grevde 54’üncü günü geride bıraktı! 'Bakırköy Belediyesi iflasın eşiğinde'

Bakırköy Belediyesi'nde 36 yıldır yetkili olan Belediye İş Sendikası'na üye işçilerin 'Sıfır zam' dayatması nedeniyle 54 gündür yaptığı grev devam ediyor.Belediye İş Sendikası genel merkez yöneticileri, 81 il başkanı ve üyelerinin de destek olduğu grevde Bakırköy Özgürlük Meydanı Belediyeyi protesto eden işçilerle dolup taştı. Sendika Genel Başkanı Nihat Yurdakul'un da aralarında olduğu protestolarda Yurdakul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, il başkanına, ilçe başkanına ve meclis üyelerine 'Neredesiniz siz?' diye sorarak, "Bizimle inatlaşıp, kibirle diz çöktürmeye çalışan bu anlayışın önünde canımızı vereceğiz ama asla diz çökmeyeceğiz. Bu yoldan dönen namerttir" dedi.Özgürlük Meydanı'nda, "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz", "Bakırköy işçisi yalnız değildir" yazılı pankartlar taşıyan işçiler, "Davamız ekmek davasıdır" sloganları attı.Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul, belediyedeki sorunu farklı şekillerde dile getirerek kamuoyuna açıklamalar yapan Başkan Kerimoğlu'nun söylemlerinin baştan sona yanıltıcı olduğunu ve bunu her ortamda dile getireceklerini belirterek, "Yanlışımız varsa söyleyin ama başkanınıza da yanlışını söyleyin" dedi.'BU BİR ADALET MÜCADELESİDİR'Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun dediği gibi iki sendika arasında yaşanan sorun olmadığını ifade eden Yurdakul, iki sendika sorununu da başkanın bizzat kendisinin çıkardığını, bir haftada bitecek sözleşmenin iki yıla yakın zamandır sürdüğünü ve çözülemediğini kaydetti.Greve çıktıklarını ve bu durumun bir hak mücadelesi olduğunu belirten Yurdakul, "Bu bir adalet mücadelesi, bu bir demokrasi mücadelesi. Birileri basit görebilir, hafife alabilir ama bizim için asla hafif ve basit değil. Bu bizim ve çocuklarımızın geleceğidir. Bu bizim alın terimiz, onurumuz. Biz bunu böyle değerlendiriyoruz. Bakırköy Belediye Başkanı hiçe sayabilir ama bizim için çok önemli, değerli ve kıymetli" diyerek devam etti.Sözleşmede, enflasyon ve artı beş puan refah hakkı istediklerini söyleyen Nihat Yurdakul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da seslenerek, haklı davaları ve işçilerin alın terine saygı gösterilmediği için burada olduklarını, işçi haklarıyla ilgili parti politikasına uymayan Başkan Kerimoğlu'na ses çıkarılamamasını anlayamadıklarını ifade etti.'NEREYE KADAR GİDECEĞİNİ TAHMİN BİLE EDEMEZSİN'Sendika ve örgüt olarak güçlerini son damlasına kadar Bakırköy grevinin onurlu bir şekilde bitmesi için kullanacaklarını söyleyen Nihat Yurdakul, Başkan Kerimoğlu'nun grevle ilgili 'Gittiği yere kadar gitsin' ifadelerine atıfta bulunarak, "Siyasete ne zaman atıldın bilmem ama bittiği yerleri, gideceği yerleri tahmin edemezsin. Bizi zorlama. Biz kimseye zarar vermemek için azami gayret gösteriyoruz. Ama herkes şunu bilsin ki kimse bizden birlikte mücadele ettiğimiz kişilere ihanet etmemizi beklemesin. Allah böyle bir şey göstereceğine beni evime götürmesin" dedi.Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde çeşitli sloganlar atarak protestolarını sürdüren işçiler, türküler eşliğinde halay çekti.CEBECİ: BAKIRKÖY BELEDİYESİ İFLASIN EŞİĞİNDEBakırköy Belediyesi'nin iflasın eşiğinde olduğunu belirten İBB ve Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesi Halit Cebeci şunları söyledi: "Bakırköy Belediyesi'ndeki yaklaşık 300 çalışan 54 gündür grev yapıyorlar. Belediye iş sendikasına bağlı çalışanlar haklarını almak için buradalar. Bu konuyla ilgili meclise soru önergesi verdik. İşçilere neden haklarının verilmediğini sorduk. Bize belediye bütçesinin yeterli olmadığını söylüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kara kış fonundan sürekli bahsediyor. Madem böyle bir uygulamaları var neden bu fondan işçilere hakları verilmiyor. Bakırköy Belediyesi'nin günden güne borçları artmaya devam ediyor. Belediyenin birçok kurum ve kuruluşa borcu var. Artan borçlar yüzünden maaşları veremiyorlar. Bakırköy Belediyesi'nin resmi olarak 425 milyon TL, gayri resmi olarak da yaklaşık 850 milyon TL borcu var. Maalesef belediye kötü yönetilmekten dolayı zarar görüyor. Yönetim zafiyeti var. Ne yazık ki iflasın eşiğindeler" diye konuştu.