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AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'ekonomik buhran' iddialarına sert tepki: Kimse aklından bile geçirmesin

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ekonomide yaşanan gelişmeler üzerinden 'ekonomik buhran' eleştirileri yapanlara tepki gösterdi. Kurtulmuş, "'Ekonomik buhran' gibi bir laf haddi aşan bir sözdür. Kimse bunu aklından bile geçirmesin. Ekonomi ile demokrasi yan yana yürümek zorundadır." diye konuştu.

AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'ekonomik buhran' iddialarına sert tepki: Kimse aklından bile geçirmesin
Ekleme: 17.12.2021 - 18:21 Güncelleme: 17.12.2021 - 18:32 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'ekonomik buhran' iddialarına sert tepki: Kimse aklından bile geçirmesin
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İzzet Özgenç'in 'ekonomik OHAL' manipülasyonuna tepki gösterdi.

Türkiye'de bir ekonomik buhran olduğuna ilişkin açıklama yapanları eleştiren Numan Kurtulmuş, "Kimilerinin söylemeye çalıştığı gibi asla serbest pazar ekonomisinin kurallarından vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, sosyal politika donanımlı, gerçekten etik kurallarla çevrilmiş bir serbest pazar istikametinde yürüyüşünü sürdürecektir." diye konuştu.

"'EKONOMİK OHAL' HADDİ AŞAN BİR SÖZDÜR"

Yapılan ekonomik OHAL benzetmesinin Türkiye'de ve Türkiye'yi dışarıdan takip eden çevrelerde önemli bir takım endişeleri ortaya çıkardığını vurgulayan Kurtulmuş, "Bir kez daha çok net söylüyorum. Ekonomik OHAL gibi bir laf, haddi aşan bir sözdür. Kimsenin aklından geçmesin. Türkiye, serbest pazar ekonomisi şartları içerisinde hareket ediyor ama şunu gördük; bir laf ortaya atıldı özellikle sosyal medyada kimler kimler arkasından takıldı gitti." ifadelerini kullandı.
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AK Parti'li Kurtulmuş'tan 'ekonomik buhran' iddialarına sert tepki: Kimse aklından bile geçirmesin
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