Masterchef Bibimbap Nasıl Yapılır? Kore Yemeği Bibimbap Tarifi
MasterChef'in dün akşam yayınlanan programında yapılan Bibimbap tarifi birçok kişi tarafından merak edildi. Peki, Bibimbap nasıl yapılır? Bibimbap nasıl yapılır? Biimbap tarifi nedir? İşte detaylar...
MasterChef’te yapılan Kore Yemeği Bibimbap’ı gören birçok kişi ilgiyle izlediği bölümün ardından bu lezzetli tarif hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu sebeple en merak edilenler arasında Bibimbap nasıl yapılır ve Bibimbap tarifi yer aldı. Bibimap’ın yapılışı birçok izleyicinin dikkatini çekerken lezzetinin nasıl olduğu da sık sık araştırılan konular arasında yer aldı. Bu sebeple yeni bir tarif denemek isteyen ve farklı lezzetler tatmak isteyenler Bibimbap nasıl yapılır ve Bibimbap tarifi hakkında birçok detayı araştırmaya başladı. Konuyla ilgili olarak birçok bilgiye haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Bibimbap Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
Bibimbap için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyor. Dün akşam yayınlanan Master Chef programında Kore yemeği olan Bibimbap yapılışını izledi. Yemeğin yapılışını gören birçok kişi oldukça beğenerek konu hakkında araştırmalara başladı. Bu sebeple en merak edilenler arasında Bibimbap tarifi yer aldı. Bibimbap’ın nasıl bir tada sahi olduğu da oldukça merak ediliyor. Bibimbap tarifini evinizde kolay ve sağlıklı bir şekilde yapmanız için birkaç malzemeye ihtiyacımız var. İşte Bibimbap yapmak için gerekli malzemeler;
• 1 su bardağı pirinç
• 2 adet yumurta
• 2 su bardağı su
• 1 adet kabak (şerit halinde kesilmiş)
• 1 adet havuç (şerit halinde kesilmiş)
• 1/2 demet ıspanak (yıkanmış)
• 2 adet kuru soğan (ince kesilmiş)
• 1/2 yemek kaşığı susam yağı
• 1/2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
• 1 çay kaşığı sarımsak ezmesi
• 1 yemek kaşığı acı biber ezmesi
• Tuz
Bibimbap Nasıl Yapılır?
Bibimbap yapmak için birçok kişi araştırmalra başladı. Bu sebeple en merak edilenler arasında Bibimbap nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Bibimbap yapmak için öncelikle pirinci bol suda yıkamak gerekir. Yıkanan pirinci tencereye koyup haşlayın. Bu noktada ocağın altının yüksek bir şekilde yanıp yanmadığına dikkat edin. 15 dakika boyunca pişirdiğiniz pirinci demlenmesi için dinlenmeye bırakın. Ardından ayçiçeği yağını tavada ısıtarak kabakları ve havuçları ekleyin. 10 dakika kavurduğunuz sebzelerin içine yarım çay kaşığı tuz ekleyin. Haşlanmış ıspanakları da ekleyerek sarımsak, tuz, ve susam yağı ile marine edin. Ardından sebzeleri, ıspanağı ve acı biber ezmesini pilava ekleyin. Tüm malzemeleri karıştırarak pilavınızın üzerine yağda pişirdiğiniz yumurtaları ekleyin. Ardından Bibimbap tarifiniz hazır olacaktır.
Bibimbap Nedir?
Bibimba’ın dün akşam Master Chef programında yapılmasıyla birçok izleyici bu lezzetli tarif hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bu sebeple en çok merak edilen sorulardan biri de Bibimbap nasıl yapılır ve Bibimbap nedir sorusu oldu. Bibimbap karışık pilav anlamına gelen bir Kore yemeğidir. İçinde sote et ve sebzeler bulunur. Acı biber ezmesi de bu yemeğe lezzet katan detaylar arasında yer alır. Bibimbap sıcak olarak tüketilse de soğuk olarak da birçok kişi tarafından tercih edilir. Üzerine birçok sebze ve aroma verici yağlar eklenebilir.