  • USD: 14,17 - 14,20
  • EURO: 16,01 - 16,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda nisan ayında bölücü terör örgütü PKK/YPG'ya bağlı hücre tarafından sivilleri hedef alan saldırı girişiminin şifreleri çözüldü. Kandil kampından ve Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı’dan 37 kez arandığı, ancak frekans boğucu (jammer) cihaz sayesinde sinyal düşmeyen tuzakların harekete geçmediği ve fünyeyi ateşlemediği ortaya çıktı.

Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
Ekleme: 15.12.2021 - 11:09 Güncelleme: 15.12.2021 - 11:10 / Editör: Ozge Selin
Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
Kandil'in talimatıyla Suriye'nin Kamışlı bölgesinden gönderilen 4 kilo 707 gram ağırlığındaki bombalar imha edilirken, patlayıcılara bağlı 4 ayrı telefon hattı Irak'ın kuzeyindeki Kandil kampından ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'dan 37 kez arandığı, ancak frekans boğucu (jammer) cihaz sayesinde sinyal düşmeyen tuzakların harekete geçmediği ve fünyeyi ateşlemediği ortaya çıktı.

28 Nisan 2021 tarihinde Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde ilan edilen 3 haftalık sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı saatler kala, kentin en yoğun olduğu şehirlerarası ulaşım merkezindeki kalabalığı hedef alan PKK/PYD'nin kirli planı güvenlik birimlerince çökertilmişti. Saldırı girişiminin arka planı aydınlatılırken, deşifre edilen dijital materyallerdeki bulgulara göre büyük bir facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı.

O tarihlerde güvenlik unsurlarınca, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ve çevresinde Covid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen Ramazan A. (25) ile İbrahim Z. (27), polis unsurlarını görünce sigara paketlerine gizlenmiş içinde 4 kilo 707 gram ağırlığında PETN türü patlayıcı bulunan spor çantayı bir otomobilin altına atıp kaçmış, yaşanan kovalamaca sonucu her iki zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı. A. ve Z.'ye "kuryelik" yaptırdığı ileri sürülen 39 yaşındaki Yaşar S. de aynı gece Bakırköy'de Terörle Mücadele Polisince gözaltına alınmıştı. Taşıdıkları çantada 'silah' olduğunu zannettiklerini ifade eden sanıkların, terör örgütü PKK/YPG üyesi Esat K.'nın Suriye'den verdiği talimat ile hareket ettikleri, illegal yollarla yurda getirilen patlayıcı maddelerin terminaldeki eylemde kullanılmasının tasarlandığı belirlendi.

ÖRGÜTÜN YENİ YÖNTEMİ, SUÇA KARIŞMAMIŞ KİŞİLERİ İNTİHAR EYLEMİNDE KULLANMAK
Eylemin Kandil'de tasarlanıp Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'da şekillendiği ortaya çıkarken, kirli planın kodları istihbarat birimlerince tek tek çözüldü. MİT ve TSK unsurlarınca Irak ve Suriye topraklarında yürütülen operasyonlarda sözde lider kadrosuna vurulan ağır darbe PKK içinde kaos oluştururken, giderek köşeye sıkışan örgütün tepe kadrosu, sansasyonel eylem için alt kadrolara baskı üstüne baskı uyguladı.

İşte tam da burada örgütün Suriye kolu PYD/YPG devreye girdi. Eylem için kullanılacak 4 kilo 707 gram PETN tipi patlayıcı, Kamışlı kentinde PYD/YPG kamplarından Esat K. tarafından temin edilerek hazır hale getirildi. Dağ kadrolarınca hazırlanıp düzeneklerle kurulan bu bombalar illegal yollarla Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Suruç'tan yurda sokuldu.

İddiaya göre, dağ kadrosundaki hücre, planlanan eylemi polisiye soruşturmalara adı karışmamış ve GBT'ye takılmayacak kişilerden seçti. O patlayıcılar ve saldırının yöntemi, Kamışlı'daki PKK/YPG'li Esat K. tarafından "cezaevi arkadaşı" olarak ifade edilen İstanbul'daki Yaşar S.'ye aktarıldı. Halkın yoğun olarak seyahate çıktığı tarihe göre planlanan eylem için 15 Temmuz Demokrasi Otogarı hedef seçildi. Bombalar kırsaldan Türkiye'ye sokulduktan sonra PKK/YPG üyesi Esat K., Yaşar S.'yi arayarak ilk etapta sırt çantasının Harem Otogarı'na gönderildiğini aktardı. Patlayıcı dolu çantanın daha sonra Fatih Aksaray'da bir adreste olduğu ifade edildi. Esat K.'nın temasa geçtiği Yaşar S., hemen Ramazan A. ile İbrahim Z.'ye ulaşarak Fatih Aksaray'da kendisine ait içinde "emanet" olduğu ileri sürülen bir çanta olduğunu, kendisinin karantinada olduğunu ifade ederek o çantayı şehirler arası otobüs terminaline götürmelerini istedi.

DEVREYE SOKULAN FREKANS KARIŞTIRICI CİHAZ TELEFONLARI KİLİTLEDİ
28 Nisan'da içi bomba dolu çantayı Fatih'ten alan kuryeler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitmek üzere yola çıktı. Taksiye binen kuryeler, terminal çevresine geldiklerinde polisi görünce paniğe kapılarak çantayı bir otomobilin altına atıp kaçmaya başladı. Polis, kaçan 2 şüphelinin peşinden giderek failleri yakaladı. Gözaltına alınan bombacı 2 kurye gözaltına alınırken, araç altına atılan sırt çantası için bölgeye Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bu sırada devreye sinyal boğucu jammer cihazları sokularak geniş güvenlik önlemi alındı. Otomobilin altına atılan çanta, güvenlik birimlerince titizlikle incelendi.

Yapılan kontrollerde çantada 4 kilo 707 gram ağırlığında PETN türü patlamaya hazır, 4'ü cep telefonu düzenekli uzaktan kumandalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 ayrı patlayıcı olduğu tespit edildi. Patlayıcıların 2'si zaman ayarlı, dördü ise fünyelerin uzaktan kumandalı ve telefonlara bağlı olduğu saptandı. Suriye'den yurda sokulduğu belirlenen patlayıcılar geniş güvenlik önlemi altında Bomba İmha Uzmanlarınca etkisiz hale getirilirken, yakalanan Ramazan A. ve İbrahim Z. isimli iki kurye sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Soruşturmayı derinleştiren polis, eylemin arkasındaki asıl failleri ulaşmak için çok yönlü çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda A. ve Z.'ye patlayıcıları taşıtan ve onları "kurye" olarak kullanan Yaşar S. ise aynı gece Bakırköy'de yakalanarak gözaltına alındı.

SINIRIN DİĞER TARAFINDAN 37 KEZ ARANDI
Bombalara bağlanan cep telefonlarının geçmişe dönük HTS ve baz verdiği istasyonlar mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı. Beş kiloya yakın patlayıcılara bağlı 4 cep telefonu düzeneğinin, Irak'ın kuzeyindeki Kandil'den ve örgütün Suriye kolu PYD/YPG kontrolündeki Kamışlı'dan arka arkaya 37 kez arandığı anlaşıldı. Söz konusu telefonların deşifre edilen baz kayıtlarına göre bomba düzeneklerindeki telefonlara takılı hatların, biri 'Thuraya' adlı uydu hattı, diğeri Irak'ta kullanılan 'Asiacell' ve 'Korek' ile Suriye'de faaliyet gösteren "MT" ve 'SYR-2' gibi bölgede aktif kullanılan yerel bazlı GSM operatörlerine kayıtlı hatlardan 37 kez arandığı tespit edildi. Ancak söz konusu hatlardan aranan bombaya bağlı tuzaklı telefonların, emniyet birimlerince patlayıcılar imha edilirken devreye sokulan sinyal kesici cihazlar sayesinde kilitlendiği ve fünyeyi harekete geçiren düzeneği devre dışı bırakarak büyük bir facianın önüne geçildiği anlaşıldı.

SORUŞTURMA DOSYASINA YANSIYANLAR:
Öte yandan soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre şüpheli İbrahim Z.'nın "Yakalanmamıza sebep olan çantanın içerisinde bomba malzemesi olduğunu bilmiyordum" dediği, Ramazan A. ile İbrahim Z.'yi 'kurye' olarak kullanan Yaşar S.'nin ise Kamışlı'daki Esat K.'yi suçlayarak "Cezaevinden arkadaşım Esat K. 'Harem'de bir emanetim var, onu alabilir misin' dediğini, emanetin silah olduğunu söylediğini, sonrasında İbrahim Z.'yi arayarak emaneti almasını istediğini söylediği öğrenildi. Söz konusu emanetin silah olduğunu sandığını belirten Yaşar S.'nin, "Beni, İbrahim Z. ve Ramazan A.'yı bilinçsizce kandıran Esat K.'dır. Bu işi sadece para kazanmak amaçlı silah olduğunu düşünerek yaptım" dediği anlatıldı.
Aşiret çocuğu Özgür Demirtaş, Rolex saati pahalılandığı için mi öfkeli? İşte CNN Türk canlı yayınında yaşananlar...
Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı! İşte en çok vakanın arttığı il
Kanlı plan son anda önlenmişti! Kandil’in kodları çözüldü! Tam 37 kez…
CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük Sayıştay raporunda! İstanbul, Ankara ve İzmir: Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı
Otomobil stokçularına 50 ilde operasyon! Onlarca kişi hakkında gözaltı kararı var...
Yeni yargı paketinde vatandaş için dev adım
Tunceli dağları temizlendi: PKK’nın sözde ‘Doğu cephesi’ çökertildi!
İstanbul'da Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi! Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak
İstanbul'da yağmur yağdı trafik kilitlendi!
Kaçak içki ticaretine “Zehir” baskını
Asgari ücret 2022 için kritik rakamlar: Yeni yılda Asgari ücrete prim dopingi
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kankası Hüseyin Köksal'a plaka tahsis eden CHP'li Milletvekili Özgür Karabat çıktı!
Rusya işgal girişimine hazırlanıyor: 5 milyon kişiye kritik uyarı!
PKK'nın korkulu rüyası SİHA'lar HDP'yi rahatsız etti: Savunmaya yatırım yapmak yanlış
Beyaz Tv Genel Koordinatörü Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor
Geçmişte başörtüsüne 'bez parçası' diyen Kılıçdaroğlu: En çok başörtülü kızlarla helalleşmek istiyorum hata yaptık
Yerli otomobil TOGG'da yeni gelişme! Bakanlık tarih verdi! Türkiye'nin dört bir yanında sahne alacak
CHP’li İmamoğlu’ndan, HDP’li Sırrı Süreyya Önder’in damadına 30 Milyon TL.’lik KIYAK!
Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanı adaylığı soruldu: İttifak kabul ederse onur duyarım
Wall Street Journal: BAE F-35 anlaşmasından çekilmek istediğini ABD'ye iletti
TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!

TikTok fenomenliği 47 yıllık evliliğin sonu oldu!

İstanbul'da tuhaf yasak! Yıllar önce yaşandı, sebebi ‘pes artık’ dedirtti

İstanbul'da tuhaf yasak! Yıllar önce yaşandı, sebebi ‘pes artık’ dedirtti

Japon bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Japon bilim insanları açıkladı! İşte koronavirüse iyi gelen meyve

Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

Güney Koreli süt firmasından skandal reklam! Kadınları inek olarak gösterdiler

İstanbul Sancaktepe'de 'beyaz madde' paniği

İstanbul Sancaktepe'de 'beyaz madde' paniği

İstanbul'da asansörde tecavüz girişimi! Korkunç anlar...

İstanbul'da asansörde tecavüz girişimi! Korkunç anlar...