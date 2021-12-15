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15 Aralık Antalya'da Okullar Tatil Mi? Antalya'da Okullar Tatil Edilecek Mi?

Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışlar Antalya'da da devam ediyor. Bu sebeple birçok vatandaş Antalya'da okullar tatil mi sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, Antalya'da okullar tatil mi? Antalya'da okullar tatil edilecek mi? 15 Aralık Antalya okullar tatil mi? işte detaylar...

Ekleme: 15.12.2021 - 09:38 Güncelleme: 15.12.2021 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
15 Aralık Antalya'da Okullar Tatil Mi? Antalya'da Okullar Tatil Edilecek Mi?
Ülke genelinde meydana gelen yağışlar ve hava koşulları nedeniyle birçok vapur seferinin iptal edildiği belirtilmişti. Antalya’da da şiddetli rüzgar ve yağışın etkili olmasının ardından konuyla ilgili olarak Antalya'da okullar tatil mi sorusu merak edildi. Alınan tedbirler kapsamında okulun tatil edilip edilmeyeceği de oldukça merak ediliyor. Birçok öğrenci de konuyla ilgili olarak araştırmalara başladı. Valilik tarafından herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı da oldukça sık araştırılıyor. Bu sebeple en sık araştırılanlar arasında 15 Aralık Çarşamba okullar tatil mi ve okullar tatil edilecek mi sorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

15 Aralık Çarşamba Antalya’da Okullar Tatil Mi?


15 Aralık itibariyle ülke genelinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağış ve fırtınanın Antalya’da da görülmesinden sonra birçok kişi konuyla ilgili alınan önlemleri merak etmeye başladı. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında 15 Aralık Antalya’da okullar tatil mi ve Antalya’da okullar tatil edilecek mi soruları sık sık araştırılıyor. Antalya’da okulların tatil olup olmayacağı henüz belli değil. Valilik tarafından konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel bilgiye sahip olmak için haberimizi takip etmeye devam edebilirsiniz.


15 Aralık Çarşamba Antalya’da Okullar Tatil Mi?


Antalya’da Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı

Antalya’da kar yağışının başlaması birçok kişi tarafından ilgi çeken olaylar arasındaydı. Gece saatlerinde Antalya’da bulunan Akseki- Seydişehir yolunun üzerinde 1825 metre rakıma sahip olan Alacabel’de kar yağışının arttığı belirtilmişti. Bu sebeple birçok kişi konu hakkındaki araştırmalara başladı. Alacabel ekipleri gece saatlerinden itibaren karayolunu açmak için büyük çaba sarf etti. Antalya Valiliği tarafından ise hava durumuyla ilgili uyarı yayınlandı. İşte Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklama;
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Pazartesi (13.12.2021) günü gece saaatlerinden itibaren Antalya’nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çarşamba (15.12.2021) günü öğle saatlerine kadar KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARIN (50-85 kg/m2/12 saat), yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde YER YER KUVVETLİ KAR YAĞIŞI şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


15 Aralık Çarşamba Antalya’da Okullar Tatil Mi?

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU NASIL?

Ülkenin birçok kentinde sağnak yağışların etkili olması sebebiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalar yapıyor. Konu kapsamında en merak edilenler arasında Akdeniz’de hava durumu nasıl sorusu yer alıyor. Antalya’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan fırtına ve yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Artık önlem almak isteyen vatandaşlar mağdur olmamak adına konu hakkında araştırma yapıyor. Akdeniz bölgesinde hava durumunun çok bulutlu ve yağışlı olacağı belirtildi. Yağmur ve şiddetli sağnak da özellikle Antalya’da bekleniyor. Toroslar Mevkii yakınlarında ise kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu sebeple vatandaşların dikkatli olması için valilik tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Adana ve Hatay’da da sağnak yağışlar bekleniyor.


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