15 Aralık Antalya'da Okullar Tatil Mi? Antalya'da Okullar Tatil Edilecek Mi?

15 Aralık Çarşamba Antalya’da Okullar Tatil Mi?

Ülke genelinde meydana gelen yağışlar ve hava koşulları nedeniyle birçok vapur seferinin iptal edildiği belirtilmişti. Antalya’da da şiddetli rüzgar ve yağışın etkili olmasının ardından konuyla ilgili olaraksorusu merak edildi. Alınan tedbirler kapsamında okulun tatil edilip edilmeyeceği de oldukça merak ediliyor. Birçok öğrenci de konuyla ilgili olarak araştırmalara başladı. Valilik tarafından herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı da oldukça sık araştırılıyor. Bu sebeple en sık araştırılanlar arasındavesorusuna cevap almak için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.15 Aralık itibariyle ülke genelinde etkili olmaya başlayan şiddetli yağış ve fırtınanın Antalya’da da görülmesinden sonra birçok kişi konuyla ilgili alınan önlemleri merak etmeye başladı. Bu sebeple en sık aratılanlar arasındavesoruları sık sık araştırılıyor. Antalya’da okulların tatil olup olmayacağı henüz belli değil. Valilik tarafından konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili güncel bilgiye sahip olmak için haberimizi takip etmeye devam edebilirsiniz.Antalya’da kar yağışının başlaması birçok kişi tarafından ilgi çeken olaylar arasındaydı. Gece saatlerinde Antalya’da bulunan Akseki- Seydişehir yolunun üzerinde 1825 metre rakıma sahip olan Alacabel’de kar yağışının arttığı belirtilmişti. Bu sebeple birçok kişi konu hakkındaki araştırmalara başladı. Alacabel ekipleri gece saatlerinden itibaren karayolunu açmak için büyük çaba sarf etti. Antalya Valiliği tarafından ise hava durumuyla ilgili uyarı yayınlandı. İşte Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklama;Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Pazartesi (13.12.2021) günü gece saaatlerinden itibaren Antalya’nın doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Çarşamba (15.12.2021) günü öğle saatlerine kadar KUVVETLİ VE YER YER ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARIN (50-85 kg/m2/12 saat), yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde YER YER KUVVETLİ KAR YAĞIŞI şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Ülkenin birçok kentinde sağnak yağışların etkili olması sebebiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalar yapıyor. Konu kapsamında en merak edilenler arasındayer alıyor. Antalya’da geçtiğimiz haftalarda yaşanan fırtına ve yağış sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Artık önlem almak isteyen vatandaşlar mağdur olmamak adına konu hakkında araştırma yapıyor. Akdeniz bölgesinde hava durumunun çok bulutlu ve yağışlı olacağı belirtildi. Yağmur ve şiddetli sağnak da özellikle Antalya’da bekleniyor. Toroslar Mevkii yakınlarında ise kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu sebeple vatandaşların dikkatli olması için valilik tarafından konuyla ilgili olarak açıklama yapıldı. Adana ve Hatay’da da sağnak yağışlar bekleniyor.