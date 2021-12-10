Umuda yolculuk faciayla sonlandı!

Meksika'nıın güneyinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir kamyon otoyolda devrildi. Olay sonrası yetkililerden alınan görüntülerde, kamyonun Chiapas eyaletindeki Tuxtla Gurierrez şehrinin dışında keskin bir viraja çarptığı ve içindeki insanların yola saçıldığı görüldü.Konuyla ilgili yapılan açıklamada kamyonun insanların ağırlığını kaldıramadığı için devrildiği ifade edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Aracın içinde 100'den fazla kişinin olduğu belirtildi. Yeterli ambulans olmadığı için yaralılar kamyonetlerle taşındı.Olay yerinden gelen görüntüler yürekleri dağladı. Yan yana sıralanmış cansız bedenler Orta Amerikan halkını oldukça üzdü. Göçmenlerin çoğunun Honduras ve Guatemala'dan gelen insanlar olduğu söylendi.Çevredeki tanıklar insanların acı içinde koşturduğu görüntülere şahit oldu. Eyaletten alınan bilgilere göre ölenler arasında çocuklar da var. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez, sosyal medyadan açıklama yaparak olayı 'çok acı verici' olarak nitelendirdi.Gönüllüler, cansız bedenlerin altına sıkışmış yaşam savaşı veren bir adamı son anda kurtardı. Ağır yaralılar plastik örtülerle taşınırken, cansız bedenlerin yan yana dizildiği görüntüler korkuttu.İlk gelen kurtarma görevlileri ise aslında daha çok göçmenin olduğunu, ancak gözaltına alınma korkusuyla kaçtıklarını söyledi. Çevredeki mahallelerde yara bere içinde kaçan insanların olduğu söylendi.Guatemala'nın üst düzey insan hakları yetkilisi Jordan Rodas ise göçmen sayısının 200'e yakın olabileceğini söyledi.Bu yaşananlar maalesef Meksika'da alışılagelmişin dışında bir şey değil. Pek çok insan 'daha iyi bir yaşam' için kaçak yollarla Amerika'ya geçmeye çalışıyor.ABD-Meksika sınırı Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre dünyanın en ölümcül geçiş noktası. Sadece bu yıl kayıtlara göre en az 650 kişi sınırı geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi.