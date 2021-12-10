  • USD: 13,74 - 13,77
  • EURO: 15,56 - 15,59
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ÖLDÜREN İHMAL! Doktor hastanın beyninde bakın ne unuttu

Gaziantep'te beyin ameliyatı esnasında hastanın kafasının içinde tıbbi malzeme unutarak hastanın ölümüne neden olan doktor hakkında iddianame hazırlandı. Adli Tıp Kurumu doktorun hatalı olduğu yönünde rapor hazırlarken avukat Mehmet Alıcı, bu dosyadan emsal bir karar çıkabileceğini söyledi.

Ekleme: 10.12.2021 - 00:38 Güncelleme: 10.12.2021 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
ÖLDÜREN İHMAL! Doktor hastanın beyninde bakın ne unuttuGaziantep'te 3 yıl önce beyin kanaması geçiren İsmail Fıstıkçı (67), Özel DEVA Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat esnasında kan tahliyesi yapması için takılan diren borusu Fıstıkçı'nın, kafasının içinde unutuldu. 2 gün sonra hastaneden taburcu olan Fıstıkçı, birkaç gün sonra fenalaşarak başka bir hastanede yoğun bakıma alındı. Bir hafta kaldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybeden Fıstıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, ameliyatı yapan doktor Lokman B. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Kemal Kılıçdaroğlu fındık üretimi olmayan Şanlıurfa'da konuştu: Türkiye'deki fındığın yüzde 42'sini Şanlıurfa üretir
CHP Gençlik Kolları'nın resmi sayfasından hatalı paylaşım
Ekrem İmamoğlu'nun 26 kişilik danışman ordusu ortaya çıktı!
Galatasaray, Lazio'yla berabere kalarak grubu lider tamamladı!
Teknoloji devi Amazon'a ceza yağdı! 1,1 milyar euro ödeyecek
İYİ Parti'de kadına şiddet skandalı: Ben parti binasında dayak yerken, Akşener 'kadına şiddete farkındalık' maçındaydı
Sudan'da kaçırılan 2 Türk vatandaşı kurtarıldı
Bakan Murat Kurum'dan 'Kanal İstanbul' açıklaması! İşte proje hakkında son detaylar....
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs tablosunu açıkladı
Emekli ve memur maaşlarında değişim! SGK - BAĞKUR emeklilere yeni yılda ek zam gelecek mi? İşte son rakamlar... .
Fenerbahçe-Frankfurt | CANLI
Başvuru yapana minimum 5 - 10 bin TL ödenecek! e-Devlet üzerinden başvuru mümkün! Geri ödemesi yok! Ancak o detay... .
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak
AK Parti'li Dağ'dan 'bedava elektrik' sözü veren Kılıçdaroğlu'na yanıt: Tutmayacağı sözleri verme ustası iş başında
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek Fabrikası'nda skandal görüntü
Bakan Muş: İhracatta yıl sonunda çift haneli rakamlara ulaşacağımıza inanıyoruz
Borsa İstanbul günü rekor seviyede kapattı
Yine Millet İttifakı yine el hareketi! İYİ Partili Yasin Öztürk, Kılıçdaroğlu'na özenince ortalık karıştı
Kılıçdaroğlu'na Şanlıurfa'da şok: Teröre destek veren bir adamın burada ne işi var?
Muğla Dalaman'da deprem! AFAD açıkladı
Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Denizcilik tarihi İzmir'de hayat buldu! Tarihte bilinen ilk tekneler birebir yapıldı

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası