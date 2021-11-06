  • USD: 9,70 - 9,72
  • EURO: 11,20 - 11,22
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ananas Faydaları Nelerdir? Ananas Nasıl Yenir?

Ananas çoğu kişi tarafından beğenilerek tüketilen sağlıklı bir meyvedir. Son zamanlarda zayıflatma özelliğiyle ve sağlığa olan faydalarıyla gündeme gelmektedir. Peki, ananas faydaları nelerdir? Ananas nasıl kesilir? Ananas kaç kalori? İşte merak edilenler...

Ekleme: 6.11.2021 - 13:30 Güncelleme: 6.11.2021 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Ananas Faydaları Nelerdir? Ananas Nasıl Yenir?
Ananas çoğu kişinin severek tükettiği sağlıklı ve lezzetli bir meyvedir. Ananas faydalarıyla ve kilo vermeye yardımcı olmasıyla son zamanlarda sık sık gündeme gelen besinlerdendir. Özellikle içinde bulundurduğu antioksidan sayesinde vücudu toksinlerden arındırarak kişiye fayda sağlar. Bu sebeple ananas faydaları nelerdir ve ananas nasıl yenir sorusu oldukça merak edilmektedir. Anans nasıl kesilir ve ananas faydaları hakkında daha fazla bilgi için yazının devamını takip edebilirsiniz.


Ananasın Faydaları Nelerdir?


Ananas içinde bulundurduğu vitaminler sayesinde sağlığa oldukça önemli faydalar sağlamaktadır. Bu sebeple ananas faydaları çoğu kişi tarafından merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ananas faydaları şu maddeler halinde sıralanabilir;


-İçinde bulundurduğu C vitamini sayesinde vücudun direncini arttırarak hastalıklara karşı koruma sağlar.

-Manganez yönünden de oldukça zengin olan ananas özellikle çocukların kemik gelişimine fayda sağlamaktadır.

-Stresi azaltarak depresyon ve kaygı bozukluğu gibi sorunlara yardımcı olur.

-Göz bozukluklarını engelleyerek görme sağlığına olumlu katkılarda bulunur.

-Soğuk algınlığı, nezle ve benzeri hastalıklardan korur.

-Kansere karşı etkilidir. Hücrede oluşan zararlı etmenleri yavaşlatır.

-Diş eti problemleri için de uzmanlar tarafından önerilen bir meyvedir.

-Tansiyon hastalıklarına karşı koruma sağlar özellikle içinde bulunan potasyum sayesinde kan basıncı dengelenir ve kan damarlarını rahatlatır.

-Özellikle hamilelik döneminde oluşan mide bulantısına karşı çok faydalıdır.

-Ananasın içinde bulunan vitaminler ve mineraller sayesinde doğurganlığı arttırdığı söylenmektedir.





Ananas Nasıl Yenir?


Ananas tropik ve kabuklu bir meyve olması sebebiyle çoğu kişi tarafından ananas nasıl yenir ve ananas nasıl kesilir sorusu merak edilmektedir. Ananası kesmek için bir kesme tahtası ve bir şef bıçağı gerekmektedir. Küçük meyve bıçağı ananas kesmek için yeterli olmayacaktır. Ananası yatay bir şekilde koyarak üst ve alt taraftan kesin. Ardından dik konuma getirerek geri kalan kabuklarını bıçak yardımıyla soyun. İstediğiniz şekilde dilimleyerek tüketebilirsiniz. Tek başına tüketebileceğiniz gibi salata veya yemek tariflerinizde de kullanabilirsiniz. Ayrıca ananasla yapılan birçok tatlı tarifi de bulunmaktadır.





Ananas Zayıflatır Mı?


Ananas kilo kontrolü sağlamak isteyenler tarafından da oldukça tüketilen bir meyvedir. Sağlıklı ve dengeli beslenenler için de diyetisyenler tarafından önerilmektedir. Ananas zayıflatır mı soru su da özellikle kilo sorunu olan kişiler tarafından merak edilmektedir. Ananas sahip olduğu lifli yapı ve vitaminler sayesinde metabolizmayı çalıştırır ve tokluk sağlar. Özellikle bu noktada ananasın yoğurtla karıştırılarak tüketilmesi önerilmektedir. Bu ananas ve yoğurt ikilisini ara öğünlerinizde tüketerek yağ yakımına destek olabilirsiniz.

Ananas Kaç Kalori


Ananas zayıflamaya yardımcı meyveler arasında yer aldığı için kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler tarafından vazgeçilmez bir besin haline gelmiştir. Fakat aşırı tüketimi tam aksine kilo almanıza sebep olabilir. Çünkü çoğu meyve gibi ananas da içinde şeker bulundurmaktadır. Ananas ne kadar tüketilmeli sorusu için genellikle tavsiye edilen miktar iki yuvarlak dilimdir. Ananas kalori değeri ise bir diğer merak edilen konudur. 1 dilim ananas yaklaşık 65 kaloridir.
Şehit ağabeyine ahlaksızca küfür eden Lütfü Türkkan'ın istifası isteniyor! Twitter'da tepkiler çığ gibi büyüyor...
CHP'li Tunç Soyer hem satıyor hem borçlanıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki! 'Bu çarpık zihniyete...'
PKK'da çözülme ve kaçışlar hızlandı! Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti
Bakan Kurum’dan çarpıcı İstanbul raporu: 2024 yılında tamamlanacak!
Ukrayna'dan Bayraktar TB2 mesajı: Sayılarını arttıracağız
Şehit ağabeyine alçakça küfür eden Lütfü Türkkan'a ateş püskürdü: Tek kelime ile edepsiz bir varlıksın...
İstanbul sis altında: İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
Aleyna Ağgül'ü ölüme sürüklemişti! Argın hakkında flaş karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile iki bakanlıkta çok sayıda atama
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan trol hesaplarla kendisini aklama girişimi
Türkiye'nin dev yatırımı: 'Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES'in açılışı yapılacak
Muhalefetin yalanlarını teker teker çürüttü
Şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan önce 'Montaj' dedi sonra itiraf etti
AK Parti'li Sağlar, İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi Tahir Gümren ile buluştu
HDP ile ittifakı eleştiren şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan daha önce de HDP'yi savunmuştu
İyi Partili Türkkan küfrederek 'provokatör' demişti: Kardeşi 1997'de PKK tarafından şehit edilmiş
Hatay Valiliği duyurdu! 2 askeri şehit eden terörist yakalandı
Türkkan’ın küfür ettiği şehit yakınından açıklama: Suç duyurusunda bulundum
AK Parti'den şehit yakınına küfreden İyi Partili Türkkan'a tepki: Asla affedilemeyecek bir çirkinlik
Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Altın ve kıymetli madenler için yeni karar! 'Zorunlu olacak'

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Hindistan'da vali kendini kırbaçlattı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Uzaya gidecek ilk Türk kim olacak?

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

WhatsApp'tan 4 yeni özellik: Artık çevrimdışı mesajlaşmak mümkün olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Meteoroloji'den İstanbul'a sarı kodlu uyarı: Yarın öğlene kadar sürecek

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin

Adı yazılmadan satılıyor! Uzmanlardan uyarı: Sakın tüketmeyin