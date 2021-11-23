Neslihan Acar Kimdir? Neslihan Acar Kaç Yaşında? Neslihan Acar'ın hayatı!

Neslihan Acar Kimdir?



Neslihan Acar'ın Oynadığı Filmler



Neslihan Acar katıldığı televizyon programıyla yeniden gündeme geldi. Neslihan Acar'ı seyreden izleyiciler '?' sorularına yanıt aramaya başladı. Türk sinema ve dizi oyuncusu Neslihan Acar, 14 Şubat 1969'da doğdu. Sanatçı 4 yaşında bir reklamda çocuk yıldız oynadı, 12 yaşında sinemada yerini aldı ve Bekçi Murtaza filminin önünde oynayarak oyuncu oldu. 4 yıllık aradan sonra Neslihan Akar 16 yaşında sinemaya döndü ve birçok filmde rol aldı.Liseden mezun olan Neslihan Acar, 1995 yılında Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ile evlendi ve bir yıl sonra boşandı. İşte...Neslihan Acar 14 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Sanatçı 4 yaşında bir reklamda çocuk yıldız oynadı, 12 yaşında sinemada yerini aldı ve Bekçi Murtaza filminin önünde oynayarak oyuncu oldu. 4 yıl aradan sonra Neslihan Akar 16 yaşında sinemaya döndü ve birçok filmde rol aldı. Birkaç filmde rol aldı. O, Çasod'un bir üyesidir. Lise mezunu Neslihan Acar, 1995 yılında Levent İnanır ile evlendi ve bir yıl sonra ayrıldı. Bir çocuk annesidir.• Maraşlı - 2021• Kapan - 2019• Bizim Semtin Çocukları - 2018• O Hayat Benim - 2014• Sürgün Hayatlar - 2008• Davetsiz Misafir - 2005• Fırtına Hayatlar - 2004• Dudaktan Kalbe - 2004• Umutların Ötesi - 2003• Hayat Bilgisi - 2003• Dava/ Doz - 2001• Hain Geceler - 1998• Acı Günler - 1997• Çıkmaz Yol - 1996• Kış Düşleri - 1993• Öldüren Miras - 1993• Tetikçi Kemal-1993• Bizim Mahalle - 1993• Mahallenin Muhtarları - 1992• İki Günlük Hürriyet - 1989• Yasak İlişki - 1988• Bebek Yüzlü - 1988• Kumar (2) - 1988• Babam ve Ben - 1988• Her şey Güzeldi - 1988• Küçük Fahişe - 1988• Canım Oğlum - 1988• Kıbrıs'ta Vuruşanlar - 1988• Allah Allah - 1987• Benim Olsaydın - 1987• Benim İçin Ağlama - 1987• Ne Fayda - 1987• Sızı - 1987• Kızımın Kanı - 1987• Düş Yakamdan Osman - 1987• Bekçi - 1986• Aşkın Kanunu Yoktur - 1986• Sevgi Çıkmazı - 1986• Acı Lokma - 1986• Biraz Neşe Biraz Keder - 1986• Dayak Cennetten Çıkma - 1986• Elmayı Kim Isırdı - 1986• Sultanoğlu - 1986• Mavi Mavi - 1985• Sevmek - 1985• Beyaz Ölüm - 1983