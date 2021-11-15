Çörek Otu Nasıl Kullanılır? Çörek Otu Faydaları
Çörek otu geçmişten günümüze gelen oldukça şifalı bitkiler arasındadır. Son zamanlarda sağlığa olan faydalarının duyulmasıyla da oldukça tercih ediliyor. Peki, çörek otu nasıl kullanılır? Çörek otu faydaları nelerdir? Çörek otu yağı nasıl kullanılır? İşte merak edilenler…
Eski zamanlarda birçok problemin çözümü olarak kullanılan çörek otu faydaları sebebiyle şimdilerde de oldukça popüler durumda. Genellikle çoğu kişi çörek otunun tohumundan ve yağından yararlanılır. Özellikle karaciğere olan olumlu etkileri de bilinenler arasındadır. Bunun dışında çörek otunun diyabet, kolesterol, sedef ve egzama gibi hastalıklara da iyi geldiği biliniyor. Susama benzeyen çörek otu tanecikleri aslında bitkinin tohumlarıdır. Son zamanlarda çoğu yerde karşımıza çıkmasıyla çörek otu nasıl kullanılır ve çörek otu faydaları merak edilen konular arasında yerini alıyor. Çörek otu hakkında daha fazla bilgiye haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Çörek Otu Faydaları
Çörek otu eski zamanlardan beri birçok konuda tedavi amacıyla kullanılmıştır. Beyinde tümörü oluşumunu engeller ve kan şekerini dengeler. Çörek otu faydaları kolesterole iyi gelmesiyle ve tansiyon hastalıklarına karşı olumlu etkileriyle bilinir. Aynı zamanda zayıflamak isteyen kişilerinde bu gibi faydalarıyla gözdesi haline gelmiştir. Çörek otu özellikle hamur işleri için tercih edilir. Aynı zamanda yoğurt ile beraber tüketilmemesi önerilse de bu konuda net bir bilgi bulunmuyor. Çörek otu faydaları maddeler halinde sıralamak gerekirse şu şekildedir;
-Bilimsel kanıtlara göre beyin tümörünü engellemekte işe yarar.
- Kan şekerini düşürerek dengelenmesine yardımcı olmaktadır. Bu sebeple diyabete de iyi gelir.
- Kansere karşı oldukça iyi bir önlem olan çörekotu aynı zamanda içinde bulunan antioksidan sayesinde bağışıklığı da güçlendirir.
- Kolesterole iyi gelir ve tansiyon hastalıklarına olumlu etkilerde bulunur.
- Morfin bağımlılığına iyi geldiği ispatlanmıştır. Bu sebeple bağımlılıkla verilen mücadele için iyi bir besin olabilir.
- Sedef, egzama ve benzeri deri hastalıklarının iyileşmesinde etkili olur.
Çörek Otu Nasıl Kullanılır?
Çörekotunun tohum olarak alınması ve bu şeklinin daha sağlıklı olduğu belirtilmektedir. Fakat bu şekilde tüketildiğinde sindirimi zorlaşabilir. Çörek otu nasıl kullanılır? Sabahları bir çay kaşığını iyice çiğneyerek tüketebilirsiniz. Böylece çörek otu faydalarından yararlanabileceksiniz. Meyvelerin üzerinde veya salatalara karıştırılarak da tüketilebilir. Ballı ekmeğinizin üzerine bir tutam çörek otu koyduğunuzda zayıflamanıza yarayacak oldukça sağlıklı bir ara öğün olacaktır.
Çörek Otu Yağı Nasıl Kullanılır?
Çörek otu yağı saça ve cilde iyi gelmesiyle bilinir. Kalp hastalıklarını engeller ve kabızlığı gidermeye yardımcı olur. Stres ve depresyona iyi gelmesi de çörek otu yağı faydaları arasında bulunuyor. Çörek otu yağı nasıl kullanılır sorusu için ise kahvaltıdan önce aç karnına 1 tatlı kaşığı kadar tüketilebilir. Ya da bunu içeceklerinize katabilirsiniz. Saçlarınıza masaj yaparak da uygulayabilirsiniz.
Çörek Otu Zayıflatır Mı?
Özellikle kilo verme ve kilo kontrolü sağlamak isteyen kişiler çörek otu zayıflatır mı sorusunun cevabını merak etmektedir. Çörek otu tek başına zayıflamaya fayda sağlayan bir bitki değildir. Çörek otu metabolizmayı hızlandırıcı özelliği sayesinde kilo vermeye sadece yardımcı olur. Çörek otunu yoğurda koyarak tüketmek özellikle diyet sürecindeki kişilere birçok fayda sağlayacaktır. Bunun dışında çörek otunu salatalarda da tercih edebilirsiniz.
Çörek Otu Zararları
Çörek otu zararları aşırı tüketimi sonucunda ortaya çıkabilir. Bu nedenle çörek otu kullanımında aşırıya kaçılmaması uzmanlar tarafından önerilir. Çörek otunu hassas ve alerjik kişilerin alanında uzman bir doktora danışarak tüketmesi gereklidir. Ayrıca hamile ve emziren kişilerin de çörek otu kullanımında dikkatli olması tavsiye edilenler arasındadır. Bazı ilaçlarla etkileşime girme riski taşıdığından ilacınızın prospektüsünü okumanız da bu açıdan size fayda sağlayacaktır.