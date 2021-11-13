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Hatice Nine, Rize'den Şırnak’a 55 çift çorap gönderdi

75 yaşındaki Hatice Nine’nin elleriyle ördüğü 55 çift çorap, Şırnak’taki Namaz Dağı bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı.

Ekleme: 13.11.2021 - 20:37 Güncelleme: 13.11.2021 - 20:43 / Editör: Ozge Selin
Hatice Nine, Rize'den Şırnak’a 55 çift çorap gönderdiRize'nin Kalkandere ilçesi Dülgerli köyünde oturan Hatice Kalpakoğlu (75), elleriyle ilmek ilmek ördüğü 55 çift çorabı, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na gönderdi.

Gönderilen çoraplar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt tarafından terörle mücadelede önemli bir role sahip Namaz Dağı Üs Bölgesi'ndeki askerlere dağıtıldı.

Hatice Kalpakoğlu'nun çoraplarla birlikte gönderdiği duygu dolu mektup Mehmetçik tarafından okundu.

“ASKER OCAĞI, PEYGAMBER OCAĞIDIR”
Hatice Kalpakoğlu mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

“Selamünaleyküm evlatlarım. Ben anneniz Hatice Kalpakoğlu. Rize'nin Kalkandere ilçesi Dülgerli köyünde oturmaktayım. 75 yaşında bir anneniz. Evlatlarım ben sizlerin vatan için dağda bayırda kış demeden, yağmur demeden ne kadar zor şartlarda vazife yaptığınızı televizyondan görüyorum. Hem gururlanıyorum hem de hüzünleniyorum. Sizlerin yapmış olduğunuz vazife en mukaddes vazifedir. Asker ocağı, peygamber ocağıdır. Bunun bilincinde vazifenize sımsıkı sarılın. Allah sizlerle beraberdir evlatlarım. Allah başınızı ağrıtmasın.



“AYAĞINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN EVLATLARIM”
Ayağınıza taş değdirmesin evlatlarım. Sizler arazilerde bizim vatanımızı korurken bizler de sizin sayenizde güvenle başımızı yastığa koyuyoruz. Evlatlarım ben de ne yapabilirim, diye düşündüm. Ayağınız üşümesin diye hasta olmayasınız diye kendi ellerimle sizlere dağıtılmak üzere 55 çift çorap ördüm, gönderiyorum. Sağ olsun Kalkandere Jandarma Komutanlığı çok ilgilendiler. Onun vasıtasıyla sizlere dağıtılmak üzere, sizlere ulaşacaktır. Sözlerime son verirken hepinizin gözlerinden öperim. Komutanlarınızı selamlıyorum. Anneniz Hatice Kalpakoğlu.”

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, “Hatice teyzemize teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz.” dedi.



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