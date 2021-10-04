Whatsapp, Facebook ve Instagram'dan sonra Twitter da mı çöküyor?

En popüler sosyal medya uygulamaları Whatsapp, Facebook ve Instragram'ın çökmesinin üzerinden 5 saat geçti. Kullanıcıları, uygulamaların çökmesinin ardından Twitter'a yoğunluk göstermeye başladı. Ancak şu an Twitter'ın 'mention' özelliğinde de sıkıntılar yaşandığı iddia edildi. Yaşanan aksaklık "Twitter da mı çöktü?" sorularını akıllara getirdi.
En popüler sosyal medya uygulamaları Whatsapp, Facebook ve Instragram'ın çökmesinin üzerinden 5 saat geçti. Kullanıcıları, uygulamaların çökmesinin ardından Twitter'a yoğunluk göstermeye başladı. Ancak şu an Twitter'ın 'mention' özelliğinde de sıkıntılar yaşandığı iddia edildi. Yaşanan aksaklık 'Twitter da mı çöktü?' sorularını akıllara getirdi.