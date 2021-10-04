Whatsapp, Facebook ve Instagram'dan sonra Twitter da mı çöküyor?

Whatsapp, Facebook ve Instagram'dan sonra Twitter da mı çöküyor?

En popüler sosyal medya uygulamaları Whatsapp, Facebook ve Instragram'ın çökmesinin üzerinden 5 saat geçti. Kullanıcıları, uygulamaların çökmesinin ardından Twitter'a yoğunluk göstermeye başladı. Ancak şu an Twitter'ın 'mention' özelliğinde de sıkıntılar yaşandığı iddia edildi. Yaşanan aksaklık "Twitter da mı çöktü?" sorularını akıllara getirdi.