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Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme

Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme

Aynı gruba ait Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta saat 18.41 itibarıyla erişim kesildi. Kullanıcıların çoğu da Twitter’a yöneldi. Twitter CEO'su Jack Dorsey, Facebook’a mesaj gönderdi.

Ekleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 21:28
Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 21:42
Twitter'dan çöken Instagram, Facebook ve WhatsApp'a gönderme

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta yaşanan kesinti, milyonlarca insanın sık kullandıkları bu uygulamalara erişememesine neden oldu. Saat 18.41 itibarıyla bu uygulamalara giremeyen milyonlarca kullanıcı, bir başka alternatif sosyal medya uygulaması Twitter'a yüklendi. Twitter'da kısa süre içerisinde milyonlarca tweet atıldı.

Twitter fırsatı kaçırmadı

Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çökmesinin ardından hiçbir sorun olmadan çalışmaya devam eden Twitter'da da rakiplerindeki bu aksamayı fırsata çevirdi. Twitter resmi hesabından yapılan paylaşımda, 'Herkese merhaba' ifadeleri kullanıldı. Çöken uygulamalar arasında yer alan WhatsApp'ın resmi hesabından da 'Merhaba' karşılığı geldi.
CEO Dorsey de şifreleme yöntemine gönderme yaptı

Twitter CEO'su Jack Dorsey de Twitter ve WhatsApp arasındaki yazışmalara müdahil oldu. Dorsey, WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme yöntemine gönderme yaparak, 'Bu konuşmanın şifrelenmesi gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.



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