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Oğullarının şehit düştüğü yerde gururu yaşadılar!

Hakkâri'de, 5 yıl önce Depin Polis Kontrol Noktası'nda bombalı aracın PKK'lı teröristlerce patlatılması sonucu şehit olan polis memuru Hamza Irmak'ın annesi Fatma ve babası Bekir Irmak'ın oğullarının şehit düştüğü o bölgeyi ziyaret etme isteği Emniyet tarafından yerine getirildi

Oğullarının şehit düştüğü yerde gururu yaşadılar!
Ekleme: 31.10.2021 - 09:29 Güncelleme: 31.10.2021 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Oğullarının şehit düştüğü yerde gururu yaşadılar!
Ankara'dan gelen Irmak çifti, Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve polis memurları tarafından karşılandı. Hakkari'de ağırlanan Fatma ve Bekir Irmak, polis memuru Hamza Irmak'ın teröristlerin saldırısında şehit olduğu Depin Polis Kontrol Noktası'nda görev yapan Özel Harekat Polisleri ile bir araya geldi. Daha sonra şehidin adına yapılan dinlenme salonunu gezen şehit ailesi, tüm güvenlik güçlerine görevlerinde başarılı olmaları için dua etti.



'DUA ALDIK'

Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, 'Şehidimizin ailesinin bizi ziyaret etmesi bizleri çok mutlu etti. Anne ve babamızın ellerini öptük, dualarını aldık, şehidimizi andık. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Görev yapan bizler her zaman ailenin yanındayız' ifadelerini kullandı.



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