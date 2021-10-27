Hakkari'de Jirki aşireti karar aldı: Düğünde 50 bin TL üzerindeki takıya yasak

Hakkari’de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, bundan sonra düğünlerde 50 bin TL’nin üzerinde altın ve takı olmayacağı yönünde karar aldı.

Hakkari'de bir araya gelen Jirki aşireti temsilcileri, düğünlere yeni düzenlemeler getirdi.Burada aşiret liderleri adına konuşan Jirki aşireti Hakkari Temsilcisi Necman Adıyaman, ”Gençlerin talebi üzerine düğün törenlerinde, bundan sonra yapılacak düğünlerde 50 bin TL'yi geçmeyecek şekilde altın ve takı alınacak. Gelinlik ve kuaför olmayacak. Damat tarafından akrabalara verilen hediyeler olmayacak. Aşiret olarak aldığımız bu karar neticesinde kurallara uymayacak olan düğün sahiplerinin düğünlerine hiçbir şekilde katılım olmayacaktır” dedi.