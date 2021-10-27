BİM Kataloğu 29 Ekim Cuma: 29 Ekim Cuma BİM Kataloğunda Neler Var? BİM’de Bu Cuma Hangi Ürünler Var?

BİM Kataloğu 29 Ekim Cuma ürünleri belli oldu. BİM Kataloğu 29 Ekim Cuma ürünleri arasında oldukça uygun fiyatlı ve her evin ihtiyacı olacak parçalar yer alıyor. Peki 29 Ekim Cuma BİM Kataloğunda Neler Var? BİM’de Bu Cuma Hangi Ürünler Var?

bu Cuma satışa sunulacak. BİM indirimli ürünler listesinde bu hafta her evin ihtiyacı olabilecek pek çok ürün bulunuyor. Özellikle annelerin yüzünü güldürecek bebek ürünleri BİM Kataloğu 29 Ekim Cuma marketlerde olacak. Peki? İşte 29 Ekim Cuma BİM Kataloğu…nda Piccolo Mondi Ana Kucağı, Pratik mama Sandalyesi, Fisher Price Akıllı Saat, Polis İtfaiye Hastane Yol Seti, Çamaşır Kurutma Makinesi, Kumtel Çift Taraflı Isıtıcı ve gıda ürünlerinde birçok ürün indirimli fiyatlarıyla raflarda olacak.ürünlerini sizler için bir araya getirdik.