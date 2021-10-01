USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
TBMM açılışında CHP ve HDP ayağa kalkmadı!

TBMM açılışında CHP ve HDP ayağa kalkmadı!

TBMM açılış konuşmasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na girdiğinde ayağa kalkmayan CHP ve HDP'liler, bu sene de aynı tavrı sergiledi.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 14:30
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 14:38
TBMM açılışında CHP ve HDP ayağa kalkmadı!

TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama senesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 aylık aranın sonrasında Yeni Yasama Yılı açılışını gerçekleştiren TBMM'ye geldi.

Erdoğan konuşma yapmak üzere kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı.

CHP ve HDP saflarında ise geçen yılları aratmayan manzaralar vardı.

AYAĞA KALKMADILAR

Erdoğan'ın kürsüye yürüyüşü sırasında CHP ve HDP alkışlamadığı gibi İstiklal Marşı okunana kadar ayağa da kalkmadı.

İstiklal Marşı töreninin ardından Erdoğan, Yeni Yasama Yılı açılışında konuşmasına başladı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı