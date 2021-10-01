TBMM açılışında CHP ve HDP ayağa kalkmadı!

TBMM'nin 27. Dönem 5. Yasama senesi başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2,5 aylık aranın sonrasında Yeni Yasama Yılı açılışını gerçekleştiren TBMM'ye geldi.



Erdoğan konuşma yapmak üzere kürsüye yürüdüğü sırada AK Parti ve MHP grubu ayağa kalkarak alkışladı.



CHP ve HDP saflarında ise geçen yılları aratmayan manzaralar vardı.



AYAĞA KALKMADILAR



Erdoğan'ın kürsüye yürüyüşü sırasında CHP ve HDP alkışlamadığı gibi İstiklal Marşı okunana kadar ayağa da kalkmadı.



İstiklal Marşı töreninin ardından Erdoğan, Yeni Yasama Yılı açılışında konuşmasına başladı.