Trump'a dijital darbe! Sosyal değil siyasal medya

ABD Başkanı Donald Trump'ın resmi Twitter hesabı kalıcı olarak askıya alındı. Twitter'dan yapılan açıklamada, 'realDonaldTrump hesabından gelen son Tweetleri ve bunların etkileri inceledikten sonra hesabı daha fazla şiddete teşvik etme riski nedeniyle kalıcı olarak askıya aldık' denildi.



Seçim ekibinin hesabı da askıya alındı





Twitter ayrıca, ABD başkanları için kullanılan 'POTUS' adlı hesaptaki yeni paylaşımları da kaldırırken, Trump'ın seçim kampanya ekibinin hesabı olan 'TeamTrump' sayfasını da askıya aldı. Bir Twitter sözcüsü yaptığı açıklamada, 'Söylediğimiz gibi, askıya alınma uygulamasından kaçınmak için başka bir hesap kullanmak kurallarımıza aykırıdır. POTUS hesabından gelen son paylaşımlarla ilgili olarak bunu uygulamak için adımlar attık' dedi. POTUS ve White House gibi devlet hesaplarının kalıcı olarak askıya alınmayacağını belirten sözcü, kullanımlarını sınırlandırmak için önlem alacaklarını ifade etti.





Öte yandan, Twitter, Çarşamba günü Kongre binasının Trump yanlıları tarafından basılmasından sonra Trump'ın hesabını geçici olarak bloke etmişti. Facebook hesabının da başkanlık döneminin sonuna kadar askıya alındığı duyurulan Trump, 20 Ocak'ta görevini Joe Biden'a devredecek.



DARBE ÜSTÜNE DARBE



Ancak Donald Trump'ın yaşadığı sosyal medya şokları bununla da kalmadı.



Yaşanan olaylardan sonra Trump'ı engelleyen ya da hesaplarını kaldıran sosyal medya ve paylaşım platformları giderek artıyor:



ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşım yapmasını engelleyen sosyal medya platformları:



- Twitter (kalıcı olarak askıya aldı)







- YouTube (videolarını sildi)



- Snapchat



- Faceebook



- Instagram



- Shopify (e-ticaret sitesi)



- Twitch



- Öte yandan Alışveriş sitelerinde Trump promosyonlarının satışı durduruldu.







Trump'a en büyük darbeyi vuran ise Google ve Apple oldu.



Parler, özellikle Cumhuriyetçi ve Donald Trump taraftarı ABD'liler tarafından 2018'den beri sıklıkla kullanılan bir sosyal medya platformu. Trump, bu platformdan paylaşım yapınca Apple Parler uygulamasına 24 saat süre tanıdı. Apple, Trump'ın hesabını sansürlememesi durumunda uygulamayı Apple Store'dan kaldıracağını açıkladı.



Google ise, Trump'ın hesabını askıya almadığı için Parler uygulamasını süre tanımadan Play Store'dan çıkardı.



Kullanıcıları tarafından bir 'free speech' yani 'özgür konuşma' platformu olarak tanımlanan Parler'a ve Trump'a vurulan bu darbe sosyal medya kullanıcıları ve Trump taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.







An itibarıyla hiçbir platformda paylaşım yapma şansı kalmayan Donald Trump ise yaptığı son paylaşımda 'Şimdi neden Jo Biden'ın başkanlık törenine gitmeyeceğimi anladınız mı?' diyerek konuya dair son sözünü söylemiş oldu.



Trump'ın büyük oğlu ve yardımcılarından Donald Trump Jr. ise son Twitter paylaşımında yaşananları George Orwell'in 1984 adlı ünlü romanına referans vererek anlattı.

