Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Devegeçidi Köprüsü bugün açılıyor!

Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde inşa edilen Devegeçidi Köprüsü bugün hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılımı beklenen törenle, Diyarbakır-Ergani-Elazığ yolu, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarının açılışı gerçekleştirilecek. Açılışı, alanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yapması bekleniyor.



1142 METRE UZUNLUĞUNDA



Devegeçidi Köprüsü, Diyarbakır'ı Elazığ'a bağlayan Diyarbakır-Ergani yolu üzerinde yer alan Devegeçidi Vadisi'nin yüksek standartlı geçilmesi çalışmaları kapsamında inşa edildi.



Bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardındaki köprü 1142 metre (2x571 metre) uzunluğunda yapıldı. Bağlantı yollarıyla birlikte projedeki toplam uzunluk 1740 metreyi buluyor.



VADİDEKİ YÜKSEK EĞİMLER İYİLEŞTİRİLDİ



Projeyle Diyarbakır'ın kuzeye açılan kapısı niteliğindeki Ergani-Elazığ yolunda güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amaçlanırken, Devegeçidi Köprüsü ve bağlantı yollarıyla vadideki yüksek eğimler iyileştirilerek, yolun geometrik standardı artırıldı.



Ayrıca, bu sayede zaman ve akaryakıttan tasarruf edilerek, bakım-onarım maliyetleri ve egzoz gazı salınımı da azaltılmış olacak.

Bağlantı yollarının tamamlanmasıyla Eğil Kavşağı'ndaki trafiğin ana yoldan ayrılması önlenerek, kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlandı