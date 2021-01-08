Bakan Koca'dan son dakika açıklaması: Başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli son dakika açıklamaları geldi. Koronavirüs aşısındaki gelişmeleri ve hazırlanan web sitesini de duyuran Koca adım adım seri aşılama dönemine gelindiğini bildirdi ve 'Çok yakında başlıyoruz' dedi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce 81 ile 'Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması' konulu yazı gönderildi.



Aşı uygulaması ile ilgili sağlık kuruluşlarında gerekli önlemlerin alınması ve buna ilişkin İl Sağlık Müdürlüklerince denetim yapılması istenerek, hastanelerde Kovid-19 aşı uygulamaları ile ilgili tedbirler ve uygulama esasları şöyle sıralandı:



İŞTE AŞIDA VATANDAŞIN VE HASTANELERİN ZORUNLULUKLARI



Kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için 'Aşı Uygulama Odası' oluşturulacak. Aşı uygulama odası poliklinik oda standartlarını karşılayacak. Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 arasında olan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-999 arası olan hastanelerde 20, yatak sayısı bin ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olacak. Ayrıca, her 10 aşı uygulama odasına 1 sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılacak. Aşı uygulama oda sayısı 10'dan az olan hastanelerde en az 1 hekimin görevlendirilmesi zorunlu olacak.



GENİŞ VE FERAH ALAN ŞARTI



Aşı uygulama odaları hastane bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde olacak ve geniş ve ferah bekleme alanı oluşturulacak. Vatandaşların odaya ulaşımında hastanenin girişinden itibaren yönlendirme levhaları olacak veya yönlendirme elemanı ile ulaşım kolaylaştırılacak. Aşı uygulaması yapılacak vatandaşlar hastanelere randevu alarak gelecek. Aşı uygulama alanlarında el antiseptiği erişilebilir bir yerde olacak.



KULLANILMIŞ İĞNE UYGULAMASI



Aşı uygulama bekleme alanı temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli ve sık yapılacak. Aşı uygulama odasında el yıkama ünitesi olacak, sağlık çalışanı aşılama işlemi öncesinde ve kirli malzeme ya da kanla temas durumunda ellerini yıkayacak. Sağlık personelinin kullanılmış iğneleri güvenli şekilde atık kutusuna atabileceği şekilde planlama yapılacak.



SADECE BİR KİŞİ



Aşı uygulama odasında her defasında sadece bir kişi aşılanacak. Aşı uygulama esnasında aşılama ile ilgili gerekli kayıtlar tutulacak. Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulaması yapılacak. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.



LOJİSTİK PLANLAMA VE ORGANİZASYON TAMAM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele alındığını belirterek, 'Planlarımız hazır. Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz.' ifadelerini kullandı.



'ACİL KULLANIM ONAYI' MÜJDESİ



Teslim alınan aşılar için güvenlik testlerinin devam ettiğini belirten Koca, 'Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım onayı verilecektir. Şu ana kadar 10 binin üzerinde gönüllüye 17 bin 700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir' diye konuştu. Lojistik planlamasının, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastaneleri de kapsayacak şekilde yapıldığını aktaran



HEPSİNİ O SİTEDE YAYINLAYACAĞIZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ayrıca şunları kaydetti: 'Vatandaşlarımızın aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir. Vatandaşlarımız, e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır.'



ACİL KULLANIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK



Bakan Koca'nın bu açıklamalarının ardından yeni bir gelişme yaşandı ve yine Koca bizzat gece yarısı saatlerinde acil kullanım onayı sürecinin başladığını duyurdu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021 yılının ilk Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada 'Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve Acil Kullanım Onayı için süreci başlattık' dedi.



NE KADAR AŞIMIZ VAR?



2021 yılının ilk Bilim Kurulu Toplantısı, bugün saat 17.00'de yapıldı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamada bulunarak aşılarla ilgili gelinen son süreci açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada 'Bugün itibariyle 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümünü depolarımıza teslim almış durumdayız. Ayrıca mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaparak yeni tedarik planını gözden geçirdik. 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı. Ayrıca adenövirüs temelli Rusya ve İngiltere'de geliştirilen aşılar için de görüşmelerimiz devam etmektedir' ifadelerini kullandı.



'AŞININ GÜVENLİ VE ETKİLİ OLDUĞU TEST EDİLDİ'



Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada testlerden gelen ara sonuçulara göre aşının güvenli ve etkili olduğunu belirtti. Bakan Koca, aşılar için 'Acil Kullanım Onayı' sürecini başlattıklarını belirterek, 'Aşılama programına ilk olarak başlayacağımız inaktif aşı için bazı bilgileri açıklamak isterim. Bildiğiniz üzere bu aşının klinik çalışması ülkemizde yürümektedir. Aşılama programına başlayabilmek için aşı ile ilgili çalışmayı yürüten bilim insanlarımızdan ara sonuçları talep etmiştik. Gelen ara sonuçlara göre aşının yeterince güvenli ve etkili olduğunu anlamış olduk ve Acil Kullanım Onayı için süreci başlattık. Şu anda teslim edilen aşılar için güvenlik testleri devam etmektedir. Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde bu onay da verilecektir.



SONUÇLAR TAKİPTE



Klinik araştırma safhasında ara sonuçları talep edip aşının güvenli olduğunu gördükten sonra araştırmayı yürüten bilim insanlarımıza artık yeni gönüllü kabul etmemeleri bildirildi. Aşının güvenli olduğu anlaşıldıktan sonra yeni gönüllü almaya devam etmemek gerekmektedir. Şu ana kadar 10 binin üzerinde gönüllüye 17 bin 700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir. İnaktif aşının menşei ülkede uzun zamandır Acil Kullanım Onayı bulunmaktadır. Acil Kullanım Onayı verilirken çalışma ile ilgili en güncel veriler incelenecektir' dedi.



Aşı çalışması yapılan Endonezya ve Brezilya ile de sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Bakan Koca, 'Endonezya'da aşılama takviminin 13 Ocak'ta başlayacağı öğrenilmiştir. Çalışmanın devam ettiği Brezilya'da ise bugün sonuçlar açıklanmış ve aşının hafif vakalarda yüzde 78, orta ve ağır vakalarda yüzde 100 etkili olduğu açıklanmıştır. Brezilya'da yürütülen çalışma sadece virüse en çok maruz kalan grup olan sağlık çalışanlarında yapılmıştır. Karşılıklı bilgi paylaşımımız devam edecektir' ifadelerini kullandı.



AŞILARIN 60 YAŞ ÜSTÜ KİŞİLERDE KULLANILMASINDA ENGEL YOK



Bilim Kurulu Toplantısı'nda aşıların kimlere uygulanacağı konusunda değerlendirmenin yapıldığını aktaran Bakan Koca, 'Bilim Kurulumuzda gündemdeki bir diğer konu olan 60 yaş üzeri kişilerin inaktif aşı ile aşılanması durumu da değerlendirilmiştir. Faz III deneylerinin 60 yaş üzeri kişilerde yürütülmediği için aşılamanın uygun olup olmayacağı ile ilgili yapılan değerlendirmede Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni gelen verilerin değerlendirmesi ile bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda Acil Kullanım Onayı'nı takiben yaşlılarımız ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlarımızın aşılanması hedeflenmektedir. Bu süreçte aşıların tedarik planına uygun şekilde peyderpey ülkemize ulaşmasını bekliyoruz. Program dahilinde aşı teslim alındıkça Bilim Kurulumuzun belirlediği risk sıralamasına göre vatandaşlarımızı aşılayacağız' ifadelerini kaydetti.



Bakan Koca, flaş açıklamasının devamında şunları kaydetti:



'Aşı lojistik planlaması, başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere bütün hastanelerimizi de kapsayan yaygın aşı merkezlerinin organizasyonu yapılmıştır. Tüm sürecin dijital olarak takip edilmesini sağlayacak uygulamalar ve risk öncelikli kurumlara ait veri tabanlarının oluşturulması çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Vatandaşlarımızın randevu alma süreçleri ve aşıya erişim yollarını öğrenebilecekleri, aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir. Vatandaşlarımız ait oldukları sosyal ve demografik grupların sırasını web sayfasından takip edebilecektir. Kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alabileceklerdir. Sağlık Bakanlığımız ve ilgili tüm paydaşlarımız gece gündüz demeden en hızlı şekilde aşılama takvimini başlatmak ve güvenli şekilde vatandaşlarımızı aşılamaya başlayabilmek için çalışmaktadır. Küresel salgının yıkıcı etkisine son vermesini ümit ettiğimiz aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz.'

