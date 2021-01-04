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Şamil Tayyar'dan çarpıcı uyarı: Böyle bir tehlike var

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar, CHP yandaşı Can Ataklı'nın skandal darbe çıkışı sonrası çarpıcı bir uyarıda bulundu.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 12:17
Şamil Tayyar'dan çarpıcı uyarı: Böyle bir tehlike var

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik düşmanca tavırlarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı'nın darbe çıkışı tepki çekti.

Can Ataklı, “Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” dedi.

AK Partili eski vekil Şamil Tayyar ise dikkat çeken bir darbe uyarısında bulundu.

Şamil Tayyar, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, 'Eğer Menderes,25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı,27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi.”buyurmuş İlker Başbuğ. Ömrünün ahirinde bile darbeye meşruiyet kazandırma hastalığından vazgeçemeyen “Atanamayan Cumhurbaşkanı”heveslisi...' sözlerini alıntılayarak 'Kaldı ki Menderes, o mitingde erken seçim kararını açıkladı. Kabloları kesip halkın duymasını engellediler, tarihi öne çekip erken darbe yaptılar. Maalesef Menderes ise darbe ihbarlarına hiç itibar etmedi. Bu coğrafyada bu risk her daim vardır, her daim tedbirli olmak gerek' sözleriyle uyardı.


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