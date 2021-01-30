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Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus ortak merkezi ilk kez görüntülendi!

Dağlık Karabağ’da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya’nın kurduğu Ortak Merkez’in bugün faaliyete başladı. Ortak gözetleme merkezinden ilk görüntüler geldi.

Güncel / 30 Ocak 2021 Cumartesi 13:58
Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus ortak merkezi ilk kez görüntülendi!

Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Türkiye ve Rusya'nın kurduğu Ortak Merkez'in bugün faaliyete başladı.

Ağdam'da kurulan Ortak Merkez'de Türk ve Rus askeri subayları birlikte görev yapacağı merkezden ilk görüntüler de geldi.



'BİR GENERAL VE 38 PERSONEL GÖREV YAPACAK'

Ortak merkezin faaliyete geçeceğini Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanav ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası açıklayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar;

'Karabağ'da ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla oluşturulacak Türk-Rus Ortak Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptını Rus mevkidaşım Şoygu ile 11 Kasım 2020'de imzalamıştık.

Ortak Merkez'in oluşturulmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı ortak merkez yarın (bugün) faaliyetlerine başlayacak.



Bir general ve 38 personelimizin görev yapacağı ortak merkezin bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanması büyük katkı sunacağına inanıyoruz.

Bir millet iki devlet anlayışı ile bugüne kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan

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