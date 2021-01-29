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CHP'li Kaftancıoğlu'nun skandal restoran buluşması!

CHP yine skandallarla gündemden düşmüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'Li belediye başkanları pandemi nedeniyle kapalı olması gereken restoranda buluştu.

Güncel / 29 Ocak 2021 Cuma 01:02
CHP'li Kaftancıoğlu'nun skandal restoran buluşması!
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CHP skandallarına bir yenisini daha ekledi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve diğer CHP'li Belediye Başkanları, saat 21.00'den sonra İstanbul Nişantaşı'nda Cabbar isimli bir restorantta toplantı yaptı.

Toplantının pandemi nedeniyle kapalı olması gereken bir restoranda üstelik sokağa çıkma yasağının da başladığı 21.00'den sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. 

KAFTANCIOĞLU: 'RESTORAN DEĞİL TOPLANTI YERİ!'

İstanbul'un göbeğinde yaşanan bu rezalet BeyazGazete tarafından kaydedildi. Restorandan çıkarken kameralarımızı karşısında gören Kaftancıoğlu bir hayli şaşırarak, pişkin bir ifadeyle bunun CHP içinde bir toplantı olduğunu ve restoranın da restoran değil toplantı mekanı olduğunu iddia etti. 

Mekandan ayrılan CHP'li Belediye başkanlarının hiçbirinde maske olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. 

POLİS CEZA KESTİ!

Öte yandan polis olayın ardından restoran gelerek tutanak tuttu ve cezai işlem uyguladı. 




Şükrü GençSarıyerHasan Akgün

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