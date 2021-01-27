Son sözleri bu oldu! 'Yetişin aracım su alıyor!'

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'ne bağlı Dibekli Köyü yakınlarında sağanak yağış nedeniyle su kaplı yolda ilerlerken Ayvacık Barajı'na düşüp kaybolduğu sanılan çevre mühendisi Mürsel Mürecioğlu ve şirkette temizlik görevlisi olarak görev yapan Filiz Soydoğan Çiçek'i arama çalışmalarına yoğun kar ve tipi nedeniyle ara verildi. Sabah saatlerinde başlayan arama ve kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç alınamazken, çalışmaların yarın sabah kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.



112'Yİ ARADI



Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi'nde meydana gelen olayda Kırca Köyü'nde devam eden RES projesinde çevre mühendisi olarak görev yapan evli ve bir çocuk babası Mürsel Meracıoğlu sabah 08:00 sıralarında 112'yi arayarak Dibekli Köyü yakınlarında bulunan Ayvacık Barajı'nın taştığını ve jipiyle yolda mahsur kaldığını ve aracının su almaya başladığını bildirdi.



BULUNAMADI



112 harekat merkezine yapılan ihbarı değerlendiren Jandarma timleri 15 dakikada olay yerine ulaştı. Meracıoğlu'nun yanında şirketin temizlik görevlisi olan Filiz Soydoğan Çiçek'in de olduğu tespit edilirken bölgede yapılan aramalar sonuçsuz kaldı. Bölgeye kısa sürede AFAD, UMKE ekiplerinin yanı sıra deniz polisi de sevk edildi.



VALİ BÖLGEDE



Olay yerine gelen çok sayıda dalgıç, baraj içerisinde arama çalışmaları yaparken havadan da drone ile baraj göleti tarandı. Yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalırken Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Alay Komutan Yardımcısı Albay Ali Kösem bölgeye gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gün boyu devam eden arama ve kurtarma çalışmalarından bir sonuç alınamazken Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "112'ye yapılan ihbarın ardından arkadaşlarımız 15 dakika içerisinde belirtilen noktaya ulaştılar. Kaybolan arkadaşımız yolda kaldığını ve aracının saplandığını beyan ederek yardım talebinde bulunmuş. Arkadaşlarımız gün boyu arama ve kurtarma çalışmalarına havadan, karadan ve baraj içerisinden devam etti. Tüm çevre köyler olası ihtimaller değerlendirilerek tarandı. Şu saate kadar bir sonuç alamadık. Bölgede Jandarma, Deniz Polisi, AFAD, Sahil Güvenlik, UMKE, Özel İdare ve sağlıkçılarımız olmak üzere 70 ün üstünde personelimiz teyakkuz halinde. Sahil güvenlik, AFAD ve Deniz polisimize ait 3 bot ile baraj gölettin de arama ve kurtarma çalışmalarımız gün boyu devam etti. Drone ile havadan arama çalışmalarına destek verildi. Yoğun kar ve tipi nedeniyle şuan çalışmaya ara verdik. Sabahın ilk saatleriyle birlikte çalışmalarımız devam edecek. İnşallah kardeşimize sağ salim ulaşabiliriz." dedi.



AİLESİ İZMİR'DEN GELDİ



Filiz Soydoğan Çiçek'in İzmir'den gelen ailesiyle de görüşen Vali Aktaş, Çiçek'in kızı İlayda Çiçek ve kız kardeşi Tülay Soydoğan'a sabır diledi. Gözyaşları içerisinde arama kurtarma çalışmalarını izleyen Tülay Soydoğan, "Lütfen o daha çok genç ne olur yalvarıyorum kardeşimi bana getirin" diyerek gözyaşı döktü.



4 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYDÜ



Geçtiğimiz yaz İsveç'ten gelerek RES projesine katıldığı belirlenen çevre Mühendisi Mürsel Meracıoğlu'nun evli ve bir çocuk babası olduğu belirtilirken 4 gün önce de doğum günü olduğu ortaya çıktı.



Öte yandan Filiz Soydoğan Çiçek'in oğlu Berkay Soyözen'in pankreas ve böbrek nakli beklediği öğrenildi.