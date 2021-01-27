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Masumlar Apartmanı’nda güldüren kapışma!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın son bölümündeki final sahnesi sosyal medyayı karıştırdı.

Televizyon / 27 Ocak 2021 Çarşamba 18:08
Masumlar Apartmanı’nda güldüren kapışma!

Başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Farah Zeynep Abdullah'ın oynadığı dizinin final sahnesi herkesi şaşırttı.

Hem gülümseten hem de yeni bir başlangıcı haber veren bu adım, sosyal medyada da ilgiyle karşılanan anlara sebep oldu. Dizinin iki oyuncusu da bu sahneleri sosyal medya hesabından yayınlayarak güldüren bir yorum yaptı.

Dizide, Han'dan boşanmaya karar veren ve dava açan İnci, büyük üzüntü yaşarken, Han onu buldu ve konuştular. Yaşadıkları hayatla ilgili birbirlerini suçlayan iki karakter, aralarındaki engeller nedeniyle istemeden de olsa ayrılmak durumuna geldi.

Bu karar sanıldığı gibi kimseyi sevindirmedi. İnci, Gülben'in kendisiyle konuşması ve evlerine gelmesini kabul etmesi için yaptığı duygusal konuşma sonrasında kararını değiştirdi.

Masumlar Apartmanı'nın final sahnesinde İnci içeriye girecek diye Safiye, her yeri naylonla kaplamıştı. Sadece Han'ın odasına çıkan merdivenleri açıkta bırakan alandan geçebilecekti İnci. Muşambalarla kestiği diğer odalara giden koridorun hali, izleyicinin sosyal medyada kimi esprili göndermeler yapmasına da neden oldu.



Kendisi de dahil olmak üzere tüm ailesi, geçmişlerinde yaşadıkları olaylar nedeniyle travmatik kişilikler olan Han, İnci'yi kendi evlerinde yaşamaya ikna etti. Ancak bu ev, pek öyle bilindik bir ev değildi!

Birkan Sokullu bu durumla ilgili olarak instagram sayfasından dizide İnci'nin eve geldiği sahneyi yayınlayarak “Tımarhaneye hoşgeldin” yorumunu yaptı.

İnci'yi oynayan Farah Zeynep Abdullah'ı etiketleyen Birkan Sokullu'ya yanıt da gecikmedi! Farah Zeynep Abdullah da aynı sahneyi paylaşarak yine İngilizce yanıt verdi ve “Hadi yapalım” notunu düştü…




İkilinin oynadıkları karakterler üzerinden bu göndermeleri de görenleri gülümsetti. İnci'nin hakikaten tam tımarhanelik bir ailenin evine gitmesi, ilginç bir gelişme oldu. Dizinin ilerleyen bölümlerinde çok daha ilginç anlar yaşanacağı da tahmin edilebiliyor…

Ezgi MolaFarah Zeynep AbdullahBirkan Sokullu

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