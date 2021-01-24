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Burası PKK'nın hücre evi değil HDP binası!

CHP'li Esenyurt Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında HDP Esenyurt İlçe Başkanlıği binasında yaptığı dezenfekte çalışması sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Belediyenin paylaştığı fotoğraflarda iddiaya göre terörist başı Abdullah Öcelan'ın fotoğraflarının yer alması üzerine polis ilçe binasına operasyon yaptı. Binayı resmen PKK'nın hücre evine çevrilmişler. Baskın sonrası binadan torbalarca evraka el konuldu. İşte son dakika gelen o ayrıntılar...

Güncel / 24 Ocak 2021 Pazar 11:53
Burası PKK'nın hücre evi değil HDP binası!

CHP'li Esenyurt Belediyesi, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflara iddiaya göre, terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotografları da yansıdı. Belediyenin bu fotografları sosyal medyada paylaşması üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Gece saatlerinde ilçe binasına operasyon yapan polis, binada inceleme yaptı.



ESENYURT HDP BİNASINDA SKANDAL! DUVARLARA TERÖRİSTBAŞININ POSTERLERİNİ ASMIŞLARDI...

İstanbul'un Esenyurt ilçesi HDP binasında dezenfekte çalışmaları yapan Belediye ekipleri çektikleri fotoğraflarla adeta PKK'nın hücre evini andıran o görüntüleri ortaya çıkardı. HDP Esenyurt İlçe binasında çok sayıda teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri görüntülendi.

MAHALLE SAKİNİNDEN POLİS EKİPLERİNE ÇAY SERVİSİ

Polis ekiplerinin arama çalışmaları sırasında, mahalle sakinlerinden bir kadın polis ekiplerine çay servisi yaptı.



TORBALARCA EVRAKA EL KONULDU

Esenyurt Belediyesi tarafından HDP ilçe binasında yapılan dezenfekte çalışmaları esnasında çekilen fotoğraflarda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a ait posterlerin sosyal medyaya yansımasıyla birlikte harekete geçen terörle mücadele ekipleri gece yarısı binaya operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreste yaklaşık 6 saat süren detaylı aramada binadan çıkartılan torbalarca evraka el konuldu.



Esenyurt Belediyesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda koronavirüs nedeniyle dezenfekte çalışması gerçekleştirmişti. Çalışma sırasında çekilen fotoğraflarda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrası terörle mücadele ekipleri HDP ilçe binasında gece yarısı operasyon düzenledi. Operasyona çok sayıda ekip katılırken özel harekat polisleri de destek verdi.

HDP ilçe binasında yapılan arama 6 saat sürdü

Polis ekiplerinin 3 katlı binada yaptığı 6 saatlik detaylı arama sonrası torbalarca evrak toplanarak el konuldu.

Binada yapılan aramalar esnasında elektrik ekipleri binaya sağlanan akımlarda kontrol gerçekleştirdi. Operasyon esnasında bir mahalle sakini polis ekiplerine sokakta çay ikram etti. Operasyonda el konular evraklar araçlara yüklenerek incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Halkların Demokratik Partisi

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