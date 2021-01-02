CHP'nin gerçek yüzü bu gerisi takiye!

Fikri Sağlar'ın türbanlı bir hakimin kararlarına güvenemem şeklindeki skandal çıkışı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun göstermelik tepkisine siyasiler sessiz kalmadı. Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve daha birçok isim tepki verirken Kılıçdaroğlu'nun geçmişte türbanlı kızın sözlerine verdiği cevap yeniden gündem oldu.



Başörtümle okumak istiyorum diyen genç kıza Kılıçdaroğlu, 'Devletin kuralları var Bunlara uymak zorundayız. Yoksa anarşi olur.' dedi.